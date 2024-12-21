Оксфорд снизил требования для выполнения целевых показателей

Times: Оксфордский университет снизил требования к абитуриентам ради повышения разнообразия

Tекст: Мария Иванова

Оксфордский университет снижает требования к абитуриентам, чтобы достичь целевых показателей разнообразия, сообщает Times.

Преподаватели обеспокоены тем, что это может повлиять на репутацию университета, который считается одним из старейших и престижных в мире. Новый подход предполагает прием студентов из семей «с ограниченными возможностями», которые не соответствуют традиционным критериям поступления, и им будет выделяться почти каждое десятое место, передает РИА «Новости».

Программа, известная как Opportunity Oxford, предоставляет места студентам, которым ранее было сложно поступить. Один из сотрудников университета выразил озабоченность, что некоторые из новых студентов не могут писать эссе на том уровне, который обычно ожидается от учащихся Оксфорда. Это вызывает опасения у преподавателей относительно академического уровня и готовности новых студентов к учебе в университете.

Газета Times также отмечает, что университет не планирует увеличивать общий набор студентов, что означает, что вместо кандидатов с высокими академическими результатами будут приниматься абитуриенты из малообеспеченных семей. Это решение, направленное на усиление социального разнообразия, вызывает противоречивые мнения внутри университетского сообщества.

Ранее профессор Оксфордского университета Дороти Бишоп отказалась от членства в Лондонском королевском обществе, протестуя против участия в нем Илона Маска.