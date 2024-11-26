Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».11 комментариев
Профессор Оксфорда покинула Королевское общество Британии из-за Маска
Профессор Оксфорда покинула Королевское общество Британии из-за членства Илона Маска
Профессор Оксфордского университета Дороти Бишоп отказалась от членства в Лондонском королевском обществе, протестуя против участия в нем Илона Маска, чьи действия и высказывания в соцсетях, по ее мнению, противоречат научной этике, пишет РИА «Новости».
Бишоп, известная своими исследованиями в области нейропсихологии, заявила, что ее решение обусловлено тем, что она считает Маска человеком, использующим свою власть для угроз ученым, не согласным с ним, сообщает РИА «Новости».
Маска приняли в Королевское общество в 2018 году за вклад в производство космических аппаратов и электромобилей. Однако, по мнению Бишоп, предприниматель нарушает нормы научной этики, в том числе в разработке чипов Neuralink, и распространяет дезинформацию в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Она утверждает, что Маск продвигает ультраправые теории и дезинформацию, что противоречит стандартам научного сообщества.
Профессор также выразила обеспокоенность сменой взглядов Маска на научные вопросы, включая изменение климата и медицину. По ее словам, его недавние высказывания и действия показывают отступление от общепринятых научных мнений. Бишоп считает, что его назначение на пост главы департамента по достижению госэффективности США усугубляет ее опасения относительно будущего американской науки.
Ранее газета Guardian прекратила публикации на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в России) из-за тревожного контента и ультраправых теорий, к чему Маск отнесся критически, назвав издание пропагандистской машиной. Позже аналогичные решения приняли другие европейские издания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем использование мозговых имплантов Neuralink станет обыденностью.