  • Новость часаВоенные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области
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    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

    3 комментария
    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

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    26 ноября 2024, 15:42 • Новости дня

    Профессор Оксфорда покинула Королевское общество Британии из-за Маска

    Профессор Оксфорда покинула Королевское общество Британии из-за членства Илона Маска

    Tекст: Евгения Караваева

    Профессор Оксфордского университета Дороти Бишоп отказалась от членства в Лондонском королевском обществе, протестуя против участия в нем Илона Маска, чьи действия и высказывания в соцсетях, по ее мнению, противоречат научной этике, пишет РИА «Новости».

    Бишоп, известная своими исследованиями в области нейропсихологии, заявила, что ее решение обусловлено тем, что она считает Маска человеком, использующим свою власть для угроз ученым, не согласным с ним, сообщает РИА «Новости».

    Маска приняли в Королевское общество в 2018 году за вклад в производство космических аппаратов и электромобилей. Однако, по мнению Бишоп, предприниматель нарушает нормы научной этики, в том числе в разработке чипов Neuralink, и распространяет дезинформацию в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Она утверждает, что Маск продвигает ультраправые теории и дезинформацию, что противоречит стандартам научного сообщества.

    Профессор также выразила обеспокоенность сменой взглядов Маска на научные вопросы, включая изменение климата и медицину. По ее словам, его недавние высказывания и действия показывают отступление от общепринятых научных мнений. Бишоп считает, что его назначение на пост главы департамента по достижению госэффективности США усугубляет ее опасения относительно будущего американской науки.

    Ранее газета Guardian прекратила публикации на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в России) из-за тревожного контента и ультраправых теорий, к чему Маск отнесся критически, назвав издание пропагандистской машиной. Позже аналогичные решения приняли другие европейские издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем использование мозговых имплантов Neuralink станет обыденностью.

    25 ноября 2024, 18:22 • Новости дня
    Стали известны последние слова пилота упавшего в Литве самолета

    Экипаж упавшего в Литве самолета запрашивал посадку по приборам перед крушением

    Стали известны последние слова пилота упавшего в Литве самолета
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экипаж самолета DHL, разбившегося в Литве, запрашивал разрешение на посадку по приборам у диспетчеров, согласно имеющейся аудиозаписи.

    Как передает РИА «Новости», в распоряжении оказалась аудиозапись, на которой экипаж самолета DHL, упавшего в Литве, запрашивал у диспетчеров разрешение на заход на посадку по приборам. Один из пилотов обратился с просьбой: «Диспетчеры, можете, пожалуйста, подтвердить, может ли 18D использовать систему захода на посадку по приборам кабины пилота (ILS)?»

    Система ILS, или курсо-глиссадная система, представляет собой один из методов захода на посадку. Она использует две радиостанции для определения курса и глиссады самолета, что позволяет настроить радиооборудование на нужную частоту. Это помогает экипажу точно определить положение самолета в пространстве и выполнить посадку.

    Напомним, в Литве грузовой самолет компании DHL потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса, пилот погиб. Проводится расследование, по предварительным данным, причиной стали технические неполадки. Власти Вильнюса решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Позже СМИ опубликовали переговоры диспетчеров при крушении самолета в Литве.

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    25 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    Адмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России
    Адмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России
    @ Lukas Balandis/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта, заявил глава Военного комитета блока адмирал Роб Бауэр.

    По словам Бауэра, такой шаг рассматривается как ответная мера в случае вооруженного нападения России на страны НАТО, передает РИА «Новости».

    Во время конференции, проходящей в Брюсселе, Бауэр подчеркнул необходимость восполнения операционных запасов оружия и увеличения инвестиций в системы противовоздушной обороны и высокоточные удары. «Мы изменили свое отношение к концепции оборонного альянса. Гораздо грамотнее не ждать нападения, а нанести первый удар по пусковым установкам в России», – заявил он.

    Ключевым элементом новой стратегии, по словам Бауэра, должна стать комбинация высокоточных ударов, способных вывести из строя системы, которые потенциально могут быть использованы для нападения на страны альянса.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям. Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус также заявил, что украинский конфликт перестал быть региональным.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    25 ноября 2024, 20:55 • Новости дня
    Захарова отреагировала на заявление Бауэра о высокоточных ударах по России
    Захарова отреагировала на заявление Бауэра о высокоточных ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители НАТО, вероятно, не до конца ознакомились с обновленной российской ядерной доктриной, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о высокоточных ударах по России.

    «Видимо, не дочитали обновленную доктрину», – сказала дипломат, ее слова приводит РИА «Новости».

    Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    25 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Как указал Кирби на брифинге, на данный момент у Киева «есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости». «И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит и вокруг Курска и Курской области», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Ранее европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников. По мнению автора, этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

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    25 ноября 2024, 20:29 • Новости дня
    Россия назвала ноту ОЗХО о химикатах на Украине театром абсурда

    Замминистра Лысогорский назвал ноту ОЗХО о химикатах на Украине театром абсурда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нота Организации о якобы применении токсичных химикатов на Украине напоминает театр абсурда и является необоснованной провокацией, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский на 29-й Конференции государств – участников ОЗХО.

    Он подчеркнул, что США и их союзники вопреки фактам продолжают обвинять Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, передает ТАСС.

    По словам Лысогорского, представленная Украиной и распространенная нота технического секретариата является провокационной информацией. Он подчеркнул, что Россия проверяет достоверность этой информации и намерена сообщить о результатах через постоянное представительство России при ОЗХО.

    «Могу сказать свои личные наблюдения по этому вопросу», – добавил замминистра, подчеркнув, что нота больше похожа на театр абсурда.

    Ранее российская сторона направила более 30 нот в ОЗХО с доказательствами применения Украиной запрещенных химических веществ.

    Постпред России при ОЗХО, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин сообщал, что на фоне неудач украинской армии возросло количество возможных провокаций с использованием химического оружия, а Запад работает с техническим секретариатом ОЗХО, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия.

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    26 ноября 2024, 08:10 • Новости дня
    Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская
    Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Участница Великой Отечественной войны, прославленная регулировщица Мария Лиманская, также известная как Бранденбургская Мадонна, скончалась в возрасте 101 года в Саратовской области.

    В Саратовской области скончалась участница Великой Отечественной войны Мария Лиманская, известная как Бранденбургская Мадонна, передает ТАСС. Ей был 101 год.

    Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале выразил соболезнования ее близким и отметил, что это большая утрата для всех.

    Мария Лиманская, регулировщица, оставила яркий след в истории, запечатлевшись на знаменитой фотографии военного корреспондента Евгения Халдея. Снимок, сделанный у Бранденбургских ворот за неделю до Великой Победы, стал символом стойкости советского народа. На фото Лиманская направляет проезжающие автомобили, демонстрируя смелость и самоотверженность.

    Лиманская отправилась на фронт в возрасте 18 лет, изначально шила одежду для солдат, а позже стала регулировщицей. Она прошла через многие испытания, включая боевое крещение под Батайском Ростовской области, где регулировала движение войск под обстрелом. В ее боевой биографии – участие в Сталинградской битве, освобождение Симферополя, Белоруссии и Польши и завершение пути в Берлине.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, во время Берлинской операции решающей оказалась роль тыловых служб Красной армии.

    Дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея вспомнила историю создания легендарного снимка «Знамя Победы над Рейхстагом».

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    25 ноября 2024, 18:30 • Новости дня
    Киев попросил молчать иностранных журналистов об обломках «Орешника»

    Reuters и Associated Press заявили, что их попросили молчать об увиденных обломках «Орешника»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Агентствам Associated Press и Reuters продемонстрировали обломки новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

    В сообщении Reuters говорится, что группа репортеров в воскресенье получила доступ к этим обломкам, но их попросили не раскрывать их точное местоположение, передает РИА «Новости».

    Associated Press заявило, что фрагменты ракеты были представлены сотрудниками СБУ. После осмотра обломки забрали украинские следователи для дальнейшего изучения. На видео агентства сотрудник СБУ заявил, что фрагменты нашли после удара по Днепропетровску. Он отметил, что ранее СБУ не фиксировала подобных обломков и теперь собирается их изучить.

    Россия впервые применила гиперзвуковую ракету средней дальности по объекту в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев докладывал президенту Владимиру Путину о способности ракетного комплекса «Орешник» поражать цели на всей территории Европы.

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    26 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»

    Военный эксперт: Обученных во Франции украинских солдат хватит на несколько недель

    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бригада «Анна Киевская» не получила полностью заявленной Францией военной техники. Учитывая небольшую численность формирования, изменить ход боевых действий не выйдет. К тому же, как показала практика, тренировки в странах НАТО также не дают ощутимого результата, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Михаил Онуфриенко и Константин Сивков. Ранее подготовленная во Франции бригада ВСУ «Анна Киевская» вернулась на Украину для участия в боях.

    «Бригада названа в честь дочери Ярослава Мудрого Анны, которая вышла замуж за французского короля Генриха Первого, став тем самым королевой европейского государства. Разумеется, до последних лет в историографии ее имя никогда не упоминалось с приставкой «Киевская», но, как мы знаем, на Западе любят переиначивать страницы прошлого», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается самой бригады, то она готовилась в качестве наступательного формирования, которое, как предполагалось, должно переломить ход боевых действий. В настоящий момент она является последним осколком стратегического резерва ВСУ. Куда именно ее направят – непонятно. Допускаю, что местами дислокации могут стать приграничье или Курахово», – отмечает он.

    «Формирование не до конца укомплектовано. Изначально планировалось, что в него войдут около 4,5 тыс. обученных военных, однако в итоге удалось собрать лишь около 2,3 тыс. солдат. Бригада вышла «половинчатой». Примечательно, что около 120 представителей ее личного состава попросили у Франции политического убежища», – акцентирует собеседник.

    «Снабдить формирование техникой в полной мере также не получилось. При таких условиях надеяться на то, что оно сможет переломить ход боевых действий, глупо. Тем не менее сам факт прибытия подкрепления может помочь ВСУ удержать имеющиеся позиции, но лишь в краткосрочной перспективе», – рассказывает эксперт.

    «Мы уже сталкивались с подразделениями, которые проходили подготовку в странах НАТО. Например, бригады, обучавшиеся в Британии, какой-либо эффективностью не отличались. Их тренировали по методичкам контртеррористических операций, суть которых крайне далека от современных полномасштабных конфликтов», – полагает он.

    «К тому же сам боевой опыт Франции можно поставить под сомнение. Армия этой страны не отличается боевыми достижениями в войнах в новейший период истории человечества. Скорее всего, республика готовила специалистов ВСУ к использованию западной техники. Тем не менее данная квалификация вряд ли позволит им внести значимый вклад в ход противостояния», – считает Онуфриенко.

    Доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, не исключает, что бригаду могут направить и на Запорожское направление. Однако, как уточнил собеседник, украинских солдат, обученных во Франции, хватит лишь на несколько недель боевых действий. Он напомнил, что, согласно данным Минобороны России, в сутки ВСУ теряют в среднем около 1,5 тыс. человек. «При таких темпах несложно посчитать, сколько продержится «Анна Киевская», – добавил Сивков.

    Эксперт также отметил, что речь идет о «мотострелковой бригаде, оснащенной французским оружием». «Говорить о каких-то уникальных навыках украинских военных после подготовки под ведением Парижа не приходится, потому что опыт ведения боевых действий ВСУ в нынешних условиях не сопоставим с тем, что им могут предложить французы», – заключил Сивков.

    Ранее бригада ВСУ «Анна Киевская», прошедшая подготовку во Франции, вернулась на Украину для участия в боевых действиях. Обучение военных завершилось 14 ноября. В подготовке солдат принимали участие около 1,5 тыс. специалистов республики. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, Париж готов продолжить тренировки представителей ВСУ.

    В состав бригады входит более 2 тыс. человек. Подразделение включает в себя три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также формирования наземно-воздушного наблюдения и разведки. Как отмечал полковник Гийом Вансин, который был одним из наставников бойцов ВСУ, часть личного состава уже принимала участие в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция планировала передать бригаде 128 бронемашин, 18 гаубиц «Цезарь», а также легкие колесные танки AMX-10. Кроме того, сообщалось, что Париж оснастит формирование 20 переносными противотанковыми ракетными комплексами «Милан» и десятью грузовиками TRM.

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    25 ноября 2024, 19:55 • Новости дня
    Авиаэксперт объяснил, как сдвиг ветра мог привести к возгоранию Superjet в Анталье

    Авиаэксперт Пантелеев объяснил влияние сдвига ветра при посадке на возгорание Superjet в Анталье

    Авиаэксперт объяснил, как сдвиг ветра мог привести к возгоранию Superjet в Анталье
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Сдвиг ветра зачастую считается не просто опасным явлением, а обстоятельством, в силу которого осуществлять посадку не рекомендуется», – сказал газете ВЗГЛЯД глава аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев, комментируя ситуацию с загоревшимся во время посадки Superjet в Анталье.

    В аэропорту Антальи пассажирский самолет Superjet авиакомпании «Азимут», прилетевший из Сочи, совершил жесткую посадку из-за сдвига ветра, в результате чего на борту произошел пожар. Все пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.

    «Направление и сила ветра могут меняться в зависимости от высоты. На высоте сто метров может быть одно направление, а около земли – другое. Явление, когда направление и скорость воздушного потока меняются интенсивно, называют сдвигом ветра», – говорит Пантелеев.

    Он объясняет, что когда воздушное судно заходит на посадку, это явление наиболее опасно, потому что оно может вызвать серьезное изменение вертикальной скорости либо сместить воздушное судно в сторону от оси взлетно-посадочной полосы, и запаса высоты может уже не хватить для того, чтобы парировать эти явления. Именно поэтому сдвиг ветра зачастую считается не просто опасным явлением, а обстоятельством, в силу которого осуществлять посадку не рекомендуется, нужно уйти на второй круг или в крайнем случае на запасной аэродром.

    Также собеседник подчеркивает, что сдвиг ветра в районе аэропорта Антальи наблюдается не чаще, чем в других местах. Но в Турции с конца прошлой недели наблюдался штормовой ветер, ливни. Задержки и отмены рейсов были в нескольких аэропортах.

    «Метеолокаторы, установленные на борту воздушных судов, имеют возможность обнаруживать такое явление, как сдвиг ветра. Тогда в кабине срабатывает оповещение WINDSHEAR AHEAD. Кроме того, в метеосводках предоставляет оператор аэропорта, информация о фактической погоде регулярно обновляется. При наличии столь опасного явления там появляется предупреждение о вероятности сдвига ветра. А если экипаж какого-то воздушного судна столкнулся с таким явлением, он сообщает об этом диспетчеру, и тот в свою очередь информирует другие экипажи», – делится эксперт.

    По его словам, в руководствах по летной эксплуатации на каждый тип воздушного судна четко прописаны процедуры, что нужно делать в такой ситуации. В них, как правило, все сводится к тому, что если есть информация о сдвиге ветра, нужно уходить на второй круг и ждать, пока ситуация не нормализуется. Если ситуация не улучшается, следует принять решение о перенаправлении на запасной аэродром. Если же воздушное судно попало в сдвиг ветра, то выполняется простой набор процедур: двигатели на взлетный режим, штурвал на себя.

    «Но сигнализация о сдвиге ветра не всегда срабатывает. И наоборот – не всегда при срабатывании сигнализации о сдвиге ветра он на самом деле есть. Поэтому не всегда при наличии информации о возможном сдвиге ветра экипаж должен уходить на второй круг», – предупреждает Пантелеев.

    Пожар на борту в подобных ситуациях, по его словам, может произойти в случае повреждения топливных баков, топливных магистралей и последующего разлива топлива. Анализ данных бортового самописца позволит сделать выводы о том, какая вертикальная и горизонтальная скорость были у самолета в момент касания земли, каковы были угол тангажа и крена, произошло ли касание земли хвостовой частью или мотогондолой двигателя.

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    «Что касается действий командира воздушного судна и второго пилота на момент посадки, то их я оценивать не готов – для этого у меня нет информации. Но я точно могу сказать, что бортпроводники организовали оперативную эвакуацию пассажиров с борта воздушного судна», – заключил Пантелеев.

    Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что вероятной причиной возгорания самолета SSJ-100 авиакомпании «Азимут» в Анталье мог сталь разлив топлива, произошедший из-за сильного удара о взлетно-посадочную полосу. Уточняется, что при посадке воздушное судно не испытало отказов систем.

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    25 ноября 2024, 20:12 • Новости дня
    Маск назвал американские истребители F-35 плохими

    Маск раскритиковал американские истребители F-35

    Маск назвал американские истребители F-35 плохими
    @ U.S. Air Force/Senior Airman Devante Williams/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований, сделавших их дорогими и неэффективными, заявил миллиардер Илон Маск.

    «Проектирование F-35 провалилось на этапе предъявления требований, поскольку слишком большое количество людей требовали от него слишком многого сразу», – пояснил Маск в X, передает РИА «Новости».

    По этой причине истребитель стал дорогим и сложным универсалом, который не выделяется выдающимися характеристиками.

    Ранее Общественный проект по надзору за правительством в США отметил, что власти страны одобрили массовое производство F-35, не принимая во внимание данные о многочисленных недостатках этой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многофункциональный истребитель-невидимка пятого поколения F-35 могут применять военно-воздушные и военно-морские силы США, а также корпус морской пехоты. Он может использоваться как носитель ядерного оружия. Существуют три модификации F-35, которые активно закупают страны НАТО и азиатские партнеры.

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    26 ноября 2024, 10:27 • Новости дня
    ФСБ: Украинские ОПГ контролируют наркопроизводства в России

    ФСБ сообщила о контроле значительной части наркопроизводств в России украинской преступностью

    ФСБ: Украинские ОПГ контролируют наркопроизводства в России
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинская организованная преступность контролирует значительную часть наркопроизводств в России, что используется в гибридной войне против страны.

    Директор ФСБ России Александр Бортников на ХХ заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ в Москве заявил, что наркоугроза становится все более актуальной для стран Содружества, сообщает ТАСС.

    Бортников отметил, что зарубежные спецслужбы и международные террористические организации используют транснациональные наркогруппировки для дестабилизации ситуации в странах СНГ. Особое внимание он уделил украинской организованной преступности, которая, по его словам, контролирует значительную часть наркопроизводств и задействована в гибридной войне против России.

    Директор ФСБ подчеркнул, что проблема наркотрафика носит международный характер и не имеет границ. Он отметил сокращение производства опиатов в Афганистане, что привело к увеличению спроса на синтетические наркотики и психотропные вещества. Транснациональные преступные сообщества наладили их производство и устойчивые каналы поставки в страны СНГ через международные логистические компании.

    Бортников также сообщил, что сбыт наркотиков осуществляется через теневые интернет-площадки, которые обеспечивают анонимность и фактически регулируют рынок. Он указал на необходимость усиления мер безопасности и контроля для предотвращения размещения нелегальных лабораторий и борьбы с наркоугрозой в международном масштабе.

    Напомним, год назад МВД России пресекло деятельность сети нарколабораторий, которой злоумышленники руководили с территории Украины. А в Московской области обнаружили нарколабораторию, сотрудника которой спонсировали с украинской территории.

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    25 ноября 2024, 21:15 • Новости дня
    В ЕС удары ATACMS назвали нападением США на Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников. По мнению автора, этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    В статье говорится, что атаки, начавшиеся на прошлой неделе, фактически означают участие западных стран в боевых действиях против России, пишет «Газета.Ru».

    По утверждению авторов публикации, такие удары стали возможны благодаря использованию сложных военных технологий, которые, по их мнению, находятся под контролем американских, британских и французских военных специалистов. «Эти типы вооружений требуют квалифицированных операторов, которых у украинцев нет», – подчеркивается в материале.

    Advance также отмечает, что подобное использование ракет представляет собой серьезный военный вызов для России, поскольку дальнобойные ракеты способны поражать цели в глубине российской территории. Издание выражает обеспокоенность возможной эскалацией конфликта и дальнейшими ответными действиями со стороны России.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. Он уточнил, что ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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    25 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    The Times за пять дней написала о взрыве посылки DHL в Литве

    The Times написала о взрыве посылки DHL за пять дней до ЧП в Литве

    The Times за пять дней написала о взрыве посылки DHL в Литве
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ведущая британская газета The Times за пять дней до катастрофы самолета DHL в Литве опубликовала статью о возможных атаках с использованием посылок DHL.

    РИА «Новости» сообщило, что британская газета The Times за пять дней до катастрофы самолета DHL в Вильнюсе опубликовала статью, в которой предсказывались атаки с использованием посылок DHL. Статья, в которой обвинялась Россия, которая якобы так отомстит за удары Storm Shadow, была опубликована 20 ноября. В материалах The Times упоминались инциденты с зажигательными устройствами, замаскированными под массажные машины, которые якобы были отправлены из Литвы.

    Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что публикация неслучайна и готовила общественное мнение на Западе к провокации, чтобы обвинить Россию. «Когда в западных СМИ начинают обвинять Россию, сразу следует насторожиться. Явно в тот момент уже была готова провокация с самолетом», – отметил Журавлев.

    Депутат выразил уверенность в том, что операция спланирована на Западе. Он вспомнил дело Скрипалей и подчеркнул, что санкции против России вводились на основе домыслов. «Так и работает коллективный Запад», – добавил Журавлев.

    В Литве грузовой самолет компании DHL потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса, пилот погиб. Проводится расследование, по предварительным данным, причиной стали технические неполадки. Власти Вильнюса решили ввести режим чрезвычайной ситуации.

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    26 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Госдума одобрила переименование российского города

    Госдума одобрила переименование Ростова в Ярославской области в Ростов Великий

    Госдума одобрила переименование российского города
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий.

    Законопроект предложен Ярославской областной думой 29 августа; во вторник, 26 ноября, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о переименовании города, передает ТАСС.

    В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что название Ростов Великий известно как в историческом, так и в современном контексте. Архивные документы и исторические исследования подтверждают, что город исторически именовался именно так. В документе отмечается, что это название было распространено в летописных документах и научной литературе.

    Инициатива по переименованию Ростова неоднократно выдвигалась местной общественностью. Этот шаг поддержан историческими и культурными традициями, которые делают новое название более символичным и значимым для города, говорят авторы проекта.

    Согласно финансово-экономическому обоснованию, переименование города будет финансироваться за счет бюджета Ярославской области.

    В августе губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о поддержке российским руководством инициативы по переименованию Ростова в Ростов Великий.

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    25 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    СМИ назвали число инцидентов с самолетами SSJ-100 за один день

    С самолетами Superjet 100 произошли пять инцидентов в России и Турции за один день

    СМИ назвали число инцидентов с самолетами SSJ-100 за один день
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сразу пять инцидентов с самолетами Sukhoi Superjet 100 произошли 24 ноября, включая пожар и неисправности в системах гидравлики и шасси.

    Как сообщает Telegram-канал «Авиаторщина», 24 ноября произошло пять инцидентов с лайнерами SSJ-100. Утром экипаж самолета авиакомпании «Азимут», следовавшего из Уфы в Красноярск, доложил о низком уровне жидкости в гидросистеме и запросил буксировку после посадки. Аналогичная проблема возникла на рейсе Санкт-Петербург – Москва, где командир судна решил продолжить полет, запросив тягач после приземления, передает Lenta.ru.

    Через 2,5 часа SSJ-100 компании «Азимут» загорелся в момент посадки в аэропорту Антальи. Эвакуация пассажиров прошла успешно, пострадавших нет. Пожарные быстро ликвидировали возгорание.

    К полуночи еще два инцидента произошли с самолетами SSJ-100. В Сочи лайнер Red Wings прервал взлет из-за неисправности. В Пулково при заходе на посадку было зафиксировано сообщение о проблеме с конструкцией шасси. Самолет благополучно приземлился после второго круга, хотя в аэропорту была объявлена тревога.

    Напомним, более 20 самолетов были вынуждены совершить посадку в разных городах Турции из-за пожара на борту российского самолета Sukhoi Superjet 100-95LR в аэропорту Антальи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после возгорания самолета. Пассажир SSJ-100 рассказал, как помогал спасать людей из загоревшегося самолета.

    В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что вероятной причиной возгорания самолета SSJ-100 авиакомпании «Азимут» в Анталье мог сталь разлив топлива, произошедший из-за сильного удара о взлетно-посадочную полосу. Уточняется, что при посадке воздушное судно не испытало отказов систем.

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