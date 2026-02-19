Мать пленного украинского военного присвоила выплаты и уехала за границу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мать украинского военнослужащего, который провёл три года в плену, присвоила его выплаты и уехала с Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Ровно1».

После возвращения домой двадцатидвухлетний Дмитрий узнал, что мать получила более 4 млн гривен, то есть около 92 тыс. долларов, пока он находился в плену.

По словам самого Дмитрия, он подписал контракт с ВСУ ещё до февраля 2022 года, но вскоре после начала боевых действий сдался в плен. Вернувшись, мужчина обнаружил, что мать не только забрала все выплаты, но и выписала его из квартиры, а затем уехала за границу.

Попытки уладить вопрос мирным путём успеха не принесли, и теперь Дмитрий обратился в суд. Он также сообщил, что подобные случаи происходили и с его сослуживцами. Сейчас Дмитрий вновь заключил контракт с ВСУ.

