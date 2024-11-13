The Guardian: Трамп поручил Маску демонтаж бюрократии

Американист оценил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США

Американист Ярыгин: От госсекретаря США Рубио не стоит ждать конструктивной политики в отношениях с Россией

Tекст: Анастасия Куликова

«Марко Рубио – противоречивый, самый настоящий американский политик. Его взгляды менялись кардинально: сегодня он поддерживает одного кандидата, а завтра – другого. Так, политик критиковал Дональда Трампа, тот отвечал тем же», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

Он напомнил, что в 2016 году Рубио боролся с Трампом за номинацию от Республиканской партии на должность президента США. Их чувства тогда были взаимными: например, Трамп давал Рубио уничижительные прозвища, в частности, называл его «маленьким Марко». «Я не исключаю, что избранный американский президент недолюбливает сенатора от Флориды и сейчас», – добавил собеседник.

Тем не менее Рубио в 2024 году перешел в лагерь сторонников Трампа и активно поддержал его избирательную кампанию, уточнил политолог. По мнению аналитика, произошло это неслучайно. «На мой взгляд, переориентация оценок Марко Рубио связана с тем, что ему в случае победы республиканца была обещана должность в Белом доме», – пояснил Ярыгин.

На этом фоне он указал на слухи, которые поддерживаются американскими СМИ, о том, что Трамп может предложить Рубио пост госсекретаря США. «Чиновник, возможно, питает амбиции на определенном этапе снова баллотироваться в президенты. Ведь Трамп вернулся на четыре года, а потом развернется очередная борьба», – считает эксперт.

Мотивы же Дональда Трампа в этом вопросе тоже вполне объяснимы: он «раздает определенные должности тем группам элит, которые его поддержали и кому он благодарен», добавил собеседник. И одна из этих групп, по всей видимости, стоит за Марко Рубио. Несмотря на то что политик не имеет особого опыта в международных отношениях, его кандидатура, скорее всего, будет одобрена Сенатом, который контролируется республиканцами, прогнозирует американист.

«Нельзя говорить, что Марко Рубио станет министром иностранных дел, который ведет конструктивную политику. Она будет весьма ситуативной: против кого надо бороться, против того он и будет это делать», – считает Ярыгин. Внешняя политика этого кандидата будет связана в первую очередь с латиноамериканским направлением, а именно – с противостоянием Кубе, полагает собеседник.

Рубио также поддержит линию Трампа на противостояние с Китаем, продолжил спикер. «По версии претендента на пост госсекретаря, политический режим КНР является конкурентом Соединенных Штатов», – уточнил эксперт. Политолог напомнил, что Рубио осуждал и Россию. «Это политик с антироссийскими взглядами. Причем связаны они не только с электоральными установками, когда в Соединенных Штатах было принято критиковать Москву, но и с его личным убеждением, что Москва, Гавана, Пекин – это оппоненты, которые противостоят Вашингтону», – детализировал Ярыгин.

«То есть и в отношениях с Россией ждать конструктивной, осмысленной и долгосрочной политики от Рубио не стоит. Его взгляды говорят о том, что для нас это будет сложный министр иностранных дел Соединенных Штатов, формат работы которого понятен. Насколько он договороспособен и самостоятелен – вопрос открытый. Но Дональд Трамп во внешней политике прежде действовал самостоятельно, так, вероятно, будет и сейчас. Поэтому на тех направлениях, которые избранный президент курирует сам, он вряд ли даст свободу действий госсекретарю и советнику по национальной безопасности», – полагает политолог.

Кроме того, Трамп все же не тот человек, который доверяет всем, кто быстро переформатировался и вдруг стал его сторонником. Марко Рубио – ему не друг», – добавил спикер. На этом фоне Ярыгин также обратил внимание на кандидатуру советника по национальной безопасности – Майка Уолца. «Эти двое – Уолц и Рубио – никак не пересекались в профессиональном плане, у них нет общего внешнеполитического опыта. Уолц имеет активную позицию по сдерживанию Китая и по противостоянию с Россией», – напомнил собеседник.

«Для нового госсекретаря такой активный, сильный советник по нацбезопасности – это осложняющий фактор, который будет сковывать его работу. Возможно, мы будем наблюдать в очередной раз противостояние между министром иностранных дел и советником по национальной безопасности в борьбе за влияние на Дональда Трампа, который сам очень самостоятелен в вопросах внешней политики», – заключил Ярыгин.

Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает сенатора Марко Рубио в качестве кандидата на пост госсекретаря. Об этом, в частности, сообщили источники The New York Times. Собеседники газеты подчеркнули, что Трамп «все еще может передумать в последнюю минуту», однако, по их мнению, он все же остановился на Рубио.

Телеканал CNN отмечает, что сам сенатор заинтересован в потенциальном присоединении к кабинету будущего президента, если ему будет предложена соответствующая должность. С учетом его богатого опыта в области внешней политики и того, что он является членом сенатского комитета по разведке и комитета по международным отношениям, Госдепартамент «показался ему подходящим ведомством».

Марко Рубио 53 года. Он входит в состав Сената с 2011 года. По данным американских СМИ, ранее Трамп рассматривал Рубио в качестве возможного вице-президента, но сделал выбор в пользу сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса.

Рубио зарекомендовал себя «ястребом» во внешней политике, занимая жесткую позицию в отношении Китая и Ирана. В контексте украинского вопроса он является сторонником переговоров, полагая, что это поможет разрешить конфликт. В апреле Рубио был среди 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 млрд долларов.

Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, кто может войти в новую администрацию Дональда Трампа и, в частности, кто возглавит его внешнюю политику – то есть займет посты госсекретаря, советника по нацбезопасности и главы Пентагона.