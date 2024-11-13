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    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

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    13 ноября 2024, 10:44 • Новости дня

    The Guardian: Трамп поручил Маску демонтаж бюрократии

    Эксперты: Маск и Рамасвами проведут аудит правительства США до 4 июля 2026 года

    The Guardian: Трамп поручил Маску демонтаж бюрократии
    @ Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Илон Маск и бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство по эффективности в правительстве США, которое будет работать вне госструктур для радикального реформирования системы, объявил Дональд Трамп.

    Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство под названием Department of Government Efficiency (Doge), сообщает The Guardian. Дональд Трамп объявил, что Маск и Рамасвами будут работать вне государственного аппарата, предоставляя Белому дому советы и рекомендации. Они намерены сотрудничать с Офисом управления и бюджета для реализации крупных структурных реформ, а также создания предпринимательского подхода к управлению.

    Трамп подчеркнул, что их деятельность направлена на демонтаж бюрократии, сокращение излишних нормативных актов и реструктуризацию федеральных агентств. Маск в свою очередь сообщил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) о намерении документировать все действия ведомства для максимальной прозрачности. Он также заявил о планах создать рейтинг самых неразумных расходов.

    Операционная структура организации пока неясна. Возможное подчинение Федеральному акту о консультативных комитетах может определить, как группа будет отчитываться перед общественностью. Поскольку Маск и Рамасвами не будут формальными федеральными служащими, они не обязаны раскрывать свои активы или избегать конфликтов интересов. Маск активно продвигает идею создания ведомства Doge, подчеркивая его связь с криптовалютой Dogecoin.

    Стоимость Dogecoin и акции Tesla значительно возросли с момента выборов, ожидая смягчения регулирования в рамках администрации Трампа. Трамп заявил, что их работа завершится к 4 июля 2026 года, что станет «подарком» к 250-летию Декларации независимости. Рамасвами, не имеющий опыта в правительстве, ранее поддержал Трампа после выхода из президентской гонки и предложил идеи сокращения расходов в корпоративной сфере.

    Маск ранее заявлял о намерении сократить государственные расходы на 2 трлн долларов. Эксперты полагают, что такие меры могут привести к дерегулированию и изменению политики, что повлияет на его компании, такие как Tesla и SpaceX. Аналитики отмечают, что участие Маска может повысить рыночную стоимость его бизнеса. Однако его назначение вызвало критику со стороны некоторых общественных организаций, указывающих на возможные конфликты интересов. Трамп отметил, что Маск не будет занимать полную ставку из-за своей занятости в других проектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, назначения в правительстве США при администрации Дональда Трампа могут быть выгодны Илону Маску, включая возможное прекращение расследования против Tesla. Илон Маск заявил об опасности, нависшей над бюрократией в США, после своего назначения на пост руководителя министерства эффективности правительства. Он также выразил согласие с мнением о том, что Украина использует «коррупционные деньги» для покупки влияния на американских политиков, поддерживающих продолжение военного конфликта. Украинские власти должны уступить восточные части страны для урегулирования конфликта, заявил на канале CNN Вивек Рамасвами.

    13 ноября 2024, 03:44 • Новости дня
    Трамп предложил телеведущего Хегсета на пост министра обороны США

    Трамп выдвинул телеведущего и ветерана боевых действий Пита Хегсета на пост шефа Пентагона

    Трамп предложил телеведущего Хегсета на пост министра обороны США
    @ Michael Brochstein/ Zuma/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп выбрал телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, подчеркивая его опыт ведения боевых действий и работу на Fox News.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны, сообщает ТАСС. В заявлении переходной команды Трампа подчеркивается, что Хегсет – ветеран боевых действий с опытом службы в Ираке и Афганистане, а также ведущий на Fox News более восьми лет.

    Трамп в своем заявлении отметил: «Для меня честь объявить, что я выдвигаю кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны. Пит жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте. С Питом враги Америки будут знать, что наши войска снова будут великими».

    Хегсет приобрел известность как боевой офицер и телеведущий, что, по мнению Трампа, делает его идеальным кандидатом для руководства Пентагоном. Выбор Хегсета в значительной степени основывается на его патриотизме и военном опыте, который позволит укрепить обороноспособность США.

    Ранее Трамп назначил экс-директор Национальной разведки США Джона Рэтклиффа главой ЦРУ.

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    12 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины

    The Independent сообщил о создании альянса Трампом, Орбаном и папой Франциском

    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины
    @ Evandroinetti/Vaticanpool/Hearin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина может лишиться западной помощи из-за нового альянса Трампа, Орбана и папы Франциска.

    Издание The Independent сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп планирует создать новый альянс, целью которого станет прекращение западной помощи Украине. В этот альянс войдут премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и папа Франциск, а их совместные усилия могут привести к кардинальным изменениям в текущей поддержке Украины западными странами.

    По информации издания, Венгрия в последние годы активно призывала к немедленному прекращению конфликта на Украине и добивалась этого практически в одиночку. Папа Франциск также выражал поддержку этой позиции. Теперь, с победой Трампа на выборах, у них появился новый союзник, который неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта.

    Ожидается, что альянс будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины. Издание подчеркивает, что такие действия могут существенно изменить баланс сил и повлиять на дальнейшее развитие конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США. 

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    12 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Зеленский решил рассмотреть на пост посла в США скандального дипломата

    В офисе Зеленского рассматривают назначение Мельника послом в США

    Зеленский решил рассмотреть на пост посла в США скандального дипломата
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Офис Зеленского рассматривает кандидатуру Андрея Мельника на пост посла Украины в США вместо Оксаны Маркаровой, чья отставка была запрошена республиканцами.

    Как сообщает ТАСС, Мельник известен своими скандальными высказываниями во время работы в Германии, где он занимал пост посла с 2015 по 2022 год. Помимо Мельника, среди кандидатов называются заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква и внештатный советник Тимофей Милованов.

    Оксана Маркарова, нынешний посол Украины в США, может быть заменена на фоне критики со стороны республиканцев. Они были недовольны визитом Зеленского в Пенсильванию, где его сопровождали только представители Демократической партии. Смена посла может произойти до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера за его критику передачи Киеву кассетных боеприпасов.

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Мельника послом в Бразилии. Мельник был уволен с поста посла в Германии после скандала с оскорблением канцлера Олафа Шольца.

    Президент Украины Владимир Зеленский намерен сменить посла в США Оксану Маркарову из-за недовольства республиканцев.

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    12 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Трамп принял решение по кандидатуре советника по нацбезопасности США

    Трамп решил назначить Уолца советником по нацбезопасности США

    Трамп принял решение по кандидатуре советника по нацбезопасности США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.

    «Я с гордостью объявляю, что конгрессмен Майк Уолц (республиканец от Флориды) назначается на службу в моем кабинете в качестве советника по национальной безопасности», – говорится в заявлении Трампа, передает РИА «Новости». 

    Трамп отметил, что Уолц станет «ярым сторонником стремления к миру через силу». Это назначение свидетельствует о намерении администрации Трампа активно продвигать свою внешнюю политику и усиливать национальную безопасность, отмечает издание. Уолц ранее заявлял о поддержке стратегии Трампа в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

    Кроме того, Уолц заявлял, что Трамп укажет украинскому правительству на необходимость переговоров. Он также допустил возможность предоставления Киеву необходимых средств и оружия, если Москва не согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем США при ООН, о чем сообщил телеканал CNN.

    Трамп также заявил, что его дети не будут назначаться на должности в новой администрации из-за тяжелого предыдущего опыта и стресса, который они испытали, участвуя в политических процессах.

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    12 ноября 2024, 13:12 • Новости дня
    Опубликовано руководство для желающих эмигрировать после победы Трампа американцев

    WP рассказала, как американцам эмигрировать в Канаду после победы Трампа

    Опубликовано руководство для желающих эмигрировать после победы Трампа американцев
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    The Washington Post опубликовала руководство для американцев, желающих уехать после победы Дональда Трампа на президентских выборах, предлагая рассмотреть Канаду и другие страны для переезда.

    Газета The Washington Post выпустила статью для американцев, которые рассматривают возможность эмиграции после победы Дональда Трампа на президентских выборах. В статье отмечается, что потенциальные эмигранты чаще всего выбирают для переезда Канаду, Австралию, Великобританию и Новую Зеландию, сообщает ТАСС.

    В статье уделяется внимание различным факторам, которые следует учитывать при переезде, включая стандарты здравоохранения и климатические условия. Подчеркивается, что процесс переселения может оказаться сложным и затратным.

    На фоне возросшего интереса к эмиграции ранее портал Business Insider писал, что компания Villa Vie Residences предложила четырехлетнее путешествие для недовольных выборами в США или мировой ситуацией. Компания предлагает путешествие на лайнере Villa Vie Odyssey, который за четыре года посетит 140 стран, с ценой от 255,9 тыс. долларов за одноместную каюту.

    Ранее сообщалось, что рекордное количество богатых граждан США намерены покинуть страну после президентских выборов из-за опасений политической нестабильности и социальных беспорядков, при этом около трети средств, собранных на предвыборную кампанию Дональда Трампа, поступили от миллиардеров, в то время как Камала Харрис привлекла лишь 6% от общей суммы своих пожертвований от этой группы.

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    12 ноября 2024, 13:32 • Новости дня
    Американист оценил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США

    Американист Ярыгин: От госсекретаря США Рубио не стоит ждать конструктивной политики в отношениях с Россией

    Американист оценил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США
    @ Anna Rose Layden/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Марко Рубио не имеет особого опыта в международных отношениях. Он не станет тем министром иностранных дел США, который ведет конструктивную политику. Его политика будет весьма ситуативной: против кого надо бороться, против того он и будет это делать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. Ранее стало известно, что Трамп рассматривает на пост госсекретаря США сенатора Рубио.

    «Марко Рубио – противоречивый, самый настоящий американский политик. Его взгляды менялись кардинально: сегодня он поддерживает одного кандидата, а завтра – другого. Так, политик критиковал Дональда Трампа, тот отвечал тем же», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    Он напомнил, что в 2016 году Рубио боролся с Трампом за номинацию от Республиканской партии на должность президента США. Их чувства тогда были взаимными: например, Трамп давал Рубио уничижительные прозвища, в частности, называл его «маленьким Марко». «Я не исключаю, что избранный американский президент недолюбливает сенатора от Флориды и сейчас», – добавил собеседник.

    Тем не менее Рубио в 2024 году перешел в лагерь сторонников Трампа и активно поддержал его избирательную кампанию, уточнил политолог. По мнению аналитика, произошло это неслучайно. «На мой взгляд, переориентация оценок Марко Рубио связана с тем, что ему в случае победы республиканца была обещана должность в Белом доме», – пояснил Ярыгин.

    На этом фоне он указал на слухи, которые поддерживаются американскими СМИ, о том, что Трамп может предложить Рубио пост госсекретаря США. «Чиновник, возможно, питает амбиции на определенном этапе снова баллотироваться в президенты. Ведь Трамп вернулся на четыре года, а потом развернется очередная борьба», – считает эксперт.

    Мотивы же Дональда Трампа в этом вопросе тоже вполне объяснимы: он «раздает определенные должности тем группам элит, которые его поддержали и кому он благодарен», добавил собеседник. И одна из этих групп, по всей видимости, стоит за Марко Рубио. Несмотря на то что политик не имеет особого опыта в международных отношениях, его кандидатура, скорее всего, будет одобрена Сенатом, который контролируется республиканцами, прогнозирует американист.

    «Нельзя говорить, что Марко Рубио станет министром иностранных дел, который ведет конструктивную политику. Она будет весьма ситуативной: против кого надо бороться, против того он и будет это делать», – считает Ярыгин. Внешняя политика этого кандидата будет связана в первую очередь с латиноамериканским направлением, а именно – с противостоянием Кубе, полагает собеседник.

    Рубио также поддержит линию Трампа на противостояние с Китаем, продолжил спикер. «По версии претендента на пост госсекретаря, политический режим КНР является конкурентом Соединенных Штатов», – уточнил эксперт. Политолог напомнил, что Рубио осуждал и Россию. «Это политик с антироссийскими взглядами. Причем связаны они не только с электоральными установками, когда в Соединенных Штатах было принято критиковать Москву, но и с его личным убеждением, что Москва, Гавана, Пекин – это оппоненты, которые противостоят Вашингтону», – детализировал Ярыгин.

    «То есть и в отношениях с Россией ждать конструктивной, осмысленной и долгосрочной политики от Рубио не стоит. Его взгляды говорят о том, что для нас это будет сложный министр иностранных дел Соединенных Штатов, формат работы которого понятен. Насколько он договороспособен и самостоятелен – вопрос открытый. Но Дональд Трамп во внешней политике прежде действовал самостоятельно, так, вероятно, будет и сейчас. Поэтому на тех направлениях, которые избранный президент курирует сам, он вряд ли даст свободу действий госсекретарю и советнику по национальной безопасности», – полагает политолог.

    Кроме того, Трамп все же не тот человек, который доверяет всем, кто быстро переформатировался и вдруг стал его сторонником. Марко Рубио – ему не друг», – добавил спикер. На этом фоне Ярыгин также обратил внимание на кандидатуру советника по национальной безопасности – Майка Уолца. «Эти двое – Уолц и Рубио – никак не пересекались в профессиональном плане, у них нет общего внешнеполитического опыта. Уолц имеет активную позицию по сдерживанию Китая и по противостоянию с Россией», – напомнил собеседник.

    «Для нового госсекретаря такой активный, сильный советник по нацбезопасности – это осложняющий фактор, который будет сковывать его работу. Возможно, мы будем наблюдать в очередной раз противостояние между министром иностранных дел и советником по национальной безопасности в борьбе за влияние на Дональда Трампа, который сам очень самостоятелен в вопросах внешней политики», – заключил Ярыгин.

    Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает сенатора Марко Рубио в качестве кандидата на пост госсекретаря. Об этом, в частности, сообщили источники The New York Times. Собеседники газеты подчеркнули, что Трамп «все еще может передумать в последнюю минуту», однако, по их мнению, он все же остановился на Рубио.

    Телеканал CNN отмечает, что сам сенатор заинтересован в потенциальном присоединении к кабинету будущего президента, если ему будет предложена соответствующая должность. С учетом его богатого опыта в области внешней политики и того, что он является членом сенатского комитета по разведке и комитета по международным отношениям, Госдепартамент «показался ему подходящим ведомством».

    Марко Рубио 53 года. Он входит в состав Сената с 2011 года. По данным американских СМИ, ранее Трамп рассматривал Рубио в качестве возможного вице-президента, но сделал выбор в пользу сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса.

    Рубио зарекомендовал себя «ястребом» во внешней политике, занимая жесткую позицию в отношении Китая и Ирана. В контексте украинского вопроса он является сторонником переговоров, полагая, что это поможет разрешить конфликт. В апреле Рубио был среди 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 млрд долларов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, кто может войти в новую администрацию Дональда Трампа и, в частности, кто возглавит его внешнюю политику – то есть займет посты госсекретаря, советника по нацбезопасности и главы Пентагона.

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    13 ноября 2024, 01:49 • Новости дня
    Трамп выбрал Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
    Трамп выбрал Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа, говорится в заявлении переходной команды.

    В новой роли Рэтклифф будет отвечать за координацию работы всех разведывательных служб и обеспечение безопасности страны, передает ТАСС.

    Отмечается, что назначение Рэтклиффа на этот пост подтверждает доверие избранного президента к его опыту и способностям.

    Напомним, накануне Трамп назначил конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности.

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    12 ноября 2024, 12:05 • Новости дня
    Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе после победы Трампа
    Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе после победы Трампа
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил опасения по поводу обострения ситуации в Европе после победы Дональда Трампа на выборах в США, отметив, что это может подтолкнуть европейских лидеров к эскалации конфликта с Россией.

    В своем Telegram-канале он указал, что заявил об угрозе «осеннего обострения» в Европе после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

    По мнению Медведева, многие европейские лидеры стремятся усилить конфликт с Россией, чтобы сделать его необратимым.

    Также зампред Совбеза саркастически отметил заявления европейских политиков.

    «То француз кукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше», – подчеркнул он.

    Также Медведев указал на заявление кандидата в канцлеры ФРГ об ультиматуме России. По его словам, поставка Киеву немецких ракет Taurus значительно не изменит ситуацию на поле боя, но может усилить риск перехода конфликта в более опасную стадию.

    Ранее зампредседателя Совбеза высказал мнение, что Дональд Трамп, как бизнесмен, будет избегать трат на Украину.

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    13 ноября 2024, 04:09 • Новости дня
    Трамп поручил Маску и Рамасвами возглавить новое Министерство эффективности

    Маск и Рамасвами возглавят Министерство эффективности правительства США при Трампе

    Трамп поручил Маску и Рамасвами возглавить новое Министерство эффективности
    @ Faye Sadou/IMAGO,Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое Министерство эффективности правительства США при администрации Дональда Трампа, чтобы сократить бюрократию и избыточные расходы, говорится в заявлении избранного президента, распространенном его переходной командой.

    В своем заявлении Трамп особо подчеркнул, что Маск и Рамасвами будут работать над сокращением правительственной бюрократии, уменьшением избыточного регулирования и урезанием расточительных расходов. По его словам, эти меры направлены на реструктуризацию федеральных ведомств и повышение их эффективности, передает ТАСС.

    Илон Маск, известный своими инновационными проектами в SpaceX и Tesla, заявил, что намерен применить свой опыт в области технологий и бизнеса для достижения поставленных задач. Вивек Рамасвами, в свою очередь, подчеркнул важность изменения подходов к управлению государственными ресурсами на всех уровнях.

    Ранее Трамп предложил телеведущего Пита Хегсета на пост министра обороны США, а экс-директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа назначил главой ЦРУ.

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    13 ноября 2024, 05:36 • Новости дня
    Маск пригрозил американской бюрократии

    Маск пригрозил бюрократии после назначения на пост главы «министерства эффективности»

    Маск пригрозил американской бюрократии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Миллиардер Илон Маск заявил об опасности, нависшей над бюрократией в США, после своего назначения на пост руководителя Министерства эффективности правительства.

    «Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии», – написал Маск на своей странице в социальной сети, съязвив тем самым над президентом Байденом и его заместителем Харрис, которые не раз называли Дональда Трампа «угрозой демократии», передает ТАСС.

    Напомним, ранее Трамп поручил Маску, а также предпринимателю Вивеку Рамасвами возглавить новое Министерство эффективности правительства США.



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    13 ноября 2024, 09:19 • Новости дня
    Захарова обвинила США в запрете международного наблюдения на выборах
    Захарова обвинила США в запрете международного наблюдения на выборах
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова обвинила США в нарушении обязательств перед ОБСЕ из-за запрета международного наблюдения на выборах в 17 штатах страны.

    По ее словам, запрет на международное наблюдение за выборами в семнадцати штатах США является прямым нарушением обязательств страны перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает радио Sputnik.

    «Это прямое нарушение Соединенных Штатов перед той же самой ОБСЕ», – отметила она.

    Дипломат подчеркнула, что доклад организации указывает на существование запрета в большинстве штатов. Захарова также обратила внимание на двойные стандарты Евросоюза, поставив под сомнение их претензии к выборам в Грузии.

    Напомним, Трамп объявил о своей победе на президентских выборах, заявив, что его успех не имеет прецедентов в истории страны. Захарова объяснила победу Трампа тем, что она зависит от любви к своей стране, а не от ненависти к другим государствам.

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    13 ноября 2024, 09:59 • Новости дня
    Politico: Предложение Трампа назначить телеведущего главой Пентагона шокировало США

    Politico: Предложение Трампа назначить телеведущего Хегсета главой Пентагона шокировало США

    Tекст: Мария Иванова

    Назначение телеведущего Пита Хегсета министром обороны США вызвало недоумение в Вашингтоне из-за отсутствия у него опыта в оборонной политике и международных отношениях, пишет Politico.

    Назначение Хегсета на пост министра обороны США Дональдом Трампом вызвало шок в Вашингтоне, сообщает Politico.

    Хегсет, известный телеведущий и бывший военный, не имеет опыта в политике Минобороны, что вызвало недоумение в кругах, связанных с оборонной промышленностью США. Один из источников выразил удивление, отметив, что ожидал назначения более опытного кандидата.

    Конгрессмен-демократ Адам Смит также высказал сомнение в компетентности Хегсета, подчеркивая его отсутствие опыта во взаимодействии с зарубежными партнерами США. Он задался вопросом о том, как Хегсет будет работать с международными коалициями.

    Бывший чиновник Пентагона Эрик Эдельман отметил, что Трамп ценит преданность, и назначение, вероятно, связано с тем, насколько кандидат защищает Трампа в медиапространстве.

    Несмотря на критику, один из сотрудников Сената США уверен, что кандидатура Хегсета будет одобрена Конгрессом. Сам Хегсет – выпускник Принстонского и Гарвардского университетов, ветеран боевых действий в Ираке и Афганистане, а также ведущий на телеканале Fox News. Дональд Трамп уверен, что Хегсет «смело и патриотично» будет отстаивать политику США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выбрал телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, подчеркивая его опыт ведения боевых действий. Кроме того, стало известно, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое министерство эффективности правительства США при администрации Дональда Трампа, чтобы сократить бюрократию и избыточные расходы.

    Будущий посол США в Израиле Майк Хакаби уже заявил о необходимости полной перезагрузки международных и внутренних отношений.

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    13 ноября 2024, 10:05 • Новости дня
    The Hill сообщил о симпатии Трампа к Путину и презрении к Зеленскому

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил симпатию к президенту России Владимиру Путину, испытывая при этом презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет The Hill.

    По данным издания, Трамп проявляет симпатию к российскому лидеру, испытывая при этом глубокое презрение к Зеленскому, передает Ura.ru.

    Трамп, как пишет The Hill, давно демонстрирует симпатию к Путину, что вызывает обеспокоенность в политических кругах. Так, Трамп может сократить помощь Украине с целью подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией.

    Ранее Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США, а также назвал его «мужественным человеком» из-за пережитого покушения. В то же время издание Time полагает, что Трампу придется первому сделать шаг навстречу Путину.

    Напомним, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией.

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    13 ноября 2024, 09:15 • Новости дня
    Будущий посол США в Израиле призвал к перезагрузке международных отношений

    Будущий посол США в Израиле Хакаби призвал к полной перезагрузке международных отношений

    Tекст: Мария Иванова

    Будущий посол США в Израиле Майк Хакаби заявил о необходимости полной перезагрузки международных и внутренних отношений, отмечает канал Fox News.

    Хакаби, предложенный Дональдом Трампом на должность посла США в Израиле, призвал к «перезагрузке» международных отношений, передает РИА «Новости». Хакаби заявил в эфире телеканала Fox News, что Трамп намерен провести крупные изменения и он рад этому. По его мнению, влияние Трампа уже сказывается на ближневосточном конфликте, поскольку страны региона меняют свои поведенческие стратегии в ожидании нового лидера.

    Дональд Трамп, который уже занимал пост президента США, выиграл президентские выборы 5 ноября. Он стал вторым в истории страны человеком, вернувшимся в Белый дом после перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение и поздравила Трампа с победой.

    По данным Decision Desk, республиканцы сохранят контроль над палатой представителей и большинством в сенате, что обеспечит им контроль над законодательной и исполнительной ветвями власти до промежуточных выборов 2026 года.

    Окончательное решение по кандидатам будет принято после заседания коллегии выборщиков 17 декабря, а новый состав конгресса утвердит результаты голосования 6 января. Инаугурация Трампа состоится 20 января, после чего он официально вступит в должность.

    Накануне стало известно, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое Министерство эффективности правительства США при администрации Дональда Трампа для сокращения бюрократии и избыточных расходов. Дональд Трамп также выбрал телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, кроме того он решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.

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    13 ноября 2024, 11:25 • Новости дня
    WSJ: Трамп готовит указ о «чистке генералов»

    Tекст: Мария Иванова

    Команда Дональда Трампа разрабатывает проект указа о создании военного совета для оценки и возможного увольнения генералов, не соответствующих их должностям, сообщает WSJ.

    Газета The Wall Street Journal сообщила, что команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает проект указа о создании военного совета из отставных военных. Этот совет получит полномочия изучать дела генералов и рекомендовать увольнение тех, кто не соответствует занимаемой должности.

    Если проект будет утвержден, у Трампа появится возможность ускорить процесс увольнения генералов и адмиралов, признанных недостаточно компетентными для своих ролей. Хотя Трамп как главнокомандующий и так имеет право уволить любого офицера, внешний совет, назначенный им, сможет проводить чистки вне рамок традиционных процедур, отмечает WSJ.

    Цель проекта указа – проверка лидерских способностей, стратегическая готовность и военное мастерство офицеров. Однако не уточняется, какие действия должны предпринять офицеры для соответствия этим стандартам. Офицеры, признанные непригодными, будут отправлены в отставку в текущем звании в течение 30 дней.

    Другие источники, такие как South China Morning Post, предполагают, что в ходе своего второго срока Трамп будет делать ставку на лояльных ему военных, что может привести к чисткам среди генералов с левыми взглядами.

    Ранее Дональд Трамп выбрал телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, акцентируя внимание на его опыте ведения боевых действий и работе на Fox News. Назначение Хегсета вызвало недоумение в Вашингтоне из-за отсутствия у него опыта в оборонной политике и международных отношениях.

    Между тем Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство по эффективности в правительстве США, которое будет работать вне госструктур для радикального реформирования системы.

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