ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.0 комментариев
The Guardian: Трамп поручил Маску демонтаж бюрократии
Эксперты: Маск и Рамасвами проведут аудит правительства США до 4 июля 2026 года
Илон Маск и бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство по эффективности в правительстве США, которое будет работать вне госструктур для радикального реформирования системы, объявил Дональд Трамп.
Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство под названием Department of Government Efficiency (Doge), сообщает The Guardian. Дональд Трамп объявил, что Маск и Рамасвами будут работать вне государственного аппарата, предоставляя Белому дому советы и рекомендации. Они намерены сотрудничать с Офисом управления и бюджета для реализации крупных структурных реформ, а также создания предпринимательского подхода к управлению.
Трамп подчеркнул, что их деятельность направлена на демонтаж бюрократии, сокращение излишних нормативных актов и реструктуризацию федеральных агентств. Маск в свою очередь сообщил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) о намерении документировать все действия ведомства для максимальной прозрачности. Он также заявил о планах создать рейтинг самых неразумных расходов.
Операционная структура организации пока неясна. Возможное подчинение Федеральному акту о консультативных комитетах может определить, как группа будет отчитываться перед общественностью. Поскольку Маск и Рамасвами не будут формальными федеральными служащими, они не обязаны раскрывать свои активы или избегать конфликтов интересов. Маск активно продвигает идею создания ведомства Doge, подчеркивая его связь с криптовалютой Dogecoin.
Стоимость Dogecoin и акции Tesla значительно возросли с момента выборов, ожидая смягчения регулирования в рамках администрации Трампа. Трамп заявил, что их работа завершится к 4 июля 2026 года, что станет «подарком» к 250-летию Декларации независимости. Рамасвами, не имеющий опыта в правительстве, ранее поддержал Трампа после выхода из президентской гонки и предложил идеи сокращения расходов в корпоративной сфере.
Маск ранее заявлял о намерении сократить государственные расходы на 2 трлн долларов. Эксперты полагают, что такие меры могут привести к дерегулированию и изменению политики, что повлияет на его компании, такие как Tesla и SpaceX. Аналитики отмечают, что участие Маска может повысить рыночную стоимость его бизнеса. Однако его назначение вызвало критику со стороны некоторых общественных организаций, указывающих на возможные конфликты интересов. Трамп отметил, что Маск не будет занимать полную ставку из-за своей занятости в других проектах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, назначения в правительстве США при администрации Дональда Трампа могут быть выгодны Илону Маску, включая возможное прекращение расследования против Tesla. Илон Маск заявил об опасности, нависшей над бюрократией в США, после своего назначения на пост руководителя министерства эффективности правительства. Он также выразил согласие с мнением о том, что Украина использует «коррупционные деньги» для покупки влияния на американских политиков, поддерживающих продолжение военного конфликта. Украинские власти должны уступить восточные части страны для урегулирования конфликта, заявил на канале CNN Вивек Рамасвами.