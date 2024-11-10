Маск поддержал мнение о коррупционных выплатах от Украины политикам в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Илон Маск в соцсети X согласился с мнением, что Украина использует коррупционные деньги для воздействия на американских политиков, поддерживающих продолжение военного конфликта. Он прокомментировал заявление американского миллиардера Дэвида Сакса, который написал о том, что в Вашингтоне недооценивают масштабы влияния украинских денег, стремящихся купить влияние.

Сакс в своем посте упомянул, что вопрос не ограничивается только Хантером Байденом, и добавил, что большинству сторонников войны платят за их позицию. Маск, в свою очередь, коротко ответил «Да» и разместил этот пост на своей странице в соцсети X.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск и Роберт Кеннеди-младший обсудили состав новой администрации Дональда Трампа. Маск принял участие в разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского, что вызвало широкое обсуждение в политических кругах.