Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.0 комментариев
Маск и Кеннеди-младший обсудили состав администрации Трампа
ABC: Маск и Кеннеди-младший приняли участие в обсуждении администрации Трампа
Илон Маск и Роберт Кеннеди – младший обсудили с командой Дональда Трампа состав новой администрации, после того как Трамп, набрав 295 голосов выборщиков, объявил себя 47-м президентом США.
Американский предприниматель Илон Маск и бывший независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди – младший провели переговоры с командой избранного президента Дональда Трампа о составе будущей администрации, передает ТАСС со ссылкой ина ABC.
Встречи состоялись после завершения президентских выборов, на которых Трамп, по предварительным данным, набрал 295 голосов выборщиков, что превышает необходимый минимум в 270 голосов для победы.
Ранее Трамп заявлял о намерении включить Маска и Кеннеди-младшего в свою будущую администрацию, отведя им важные роли. Кеннеди-младший, ранее объявивший о выходе из президентской гонки и поддержке Трампа, выразил готовность возглавить Центральное разведывательное управление США, если получит такое предложение. Маск также открыто поддержал Трампа и рассматривается как возможный кандидат на один из постов в администрации.
В то время как официальные итоги выборов еще не подведены, Дональд Трамп уже объявил себя 47-м президентом США. Его поздравляют иностранные лидеры, а спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон назвал его избранным главой государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назвал Илона Маска супергением и предложил ему возглавить комиссию по аудиту и реформированию федерального правительства США. Сам Маск заявил журналисту Такеру Карлсону о планах сократить число федеральных агентств в США при условии его назначения в администрацию.
Трамп также выразил намерение привлечь Роберта Кеннеди – младшего для улучшения системы здравоохранения в США.