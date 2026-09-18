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В России создали компактный катер для защиты судов от дронов
Специалисты «Ушкуйника» разработали малозаметный безэкипажный катер «Скорлупа»
В России разработали малозаметный морской беспилотник «Скорлупа», способный нести средства радиоэлектронной борьбы для защиты кораблей от вражеских дронов.
Российские специалисты разработали безэкипажный катер «Скорлупа», предназначенный для антидроновой защиты морских судов, передает РИА «Новости».
Аппарат отличается компактностью и малозаметностью благодаря использованию специальной пропитанной фанеры.
«Впервые был представлен вариант морского дрона «Скорлупа» для сопровождения и обеспечения противодронной безопасности судов на переходе морем. Это мобильная морская платформа, на которой могут размещаться от четырех до шести антидронов», – рассказал генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.
По словам руководителя предприятия, аппарат поддерживает связь с сопровождаемым судном, которое служит базой для пополнения запасов топлива и дополнительных средств защиты. Дальность действия дрона напрямую зависит от запаса хода основного корабля, а по завершении маршрута катер можно поднять на борт как обычную шлюпку.
Аппарат отличается простотой сборки, занимающей всего несколько часов. В разобранном виде десять таких катеров свободно размещаются в кузове одного автомобиля «Газель». Впервые разработка демонстрировалась на международном технологическом конгрессе в парке «Патриот» в начале сентября.
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