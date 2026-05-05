Ростех создал комплекс для подавления массированных атак дронов
Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы обеспечит круговую защиту бронетехники от групповых налетов, мгновенно подавляя даже нестандартные частоты управления ударными аппаратами, сообщили в Ростехе.
Предприятие холдинга «Росэл» дополнило линейку систем защиты от беспилотников «СЕРП» новым комплексом для противодействия массированным атакам FPV-дронов, сообщает Telegram-канал Ростеха.
Новинка предназначена для защиты мобильных объектов, в том числе бронетехники, от ударных аппаратов.
Разработка получила название «СЕРП-FPV». Комплекс обеспечивает круговой обзор и подавление радиосигналов на 360 градусов. Система работает по наиболее распространенным частотам управления дронами, создавая направленные и всенаправленные помехи. Это позволяет отражать как одиночные атаки, так и групповые налеты.
«В наши дни довольно часто операторы беспилотников идут на эксперименты и «перепрошивают» свою технику таким образом, чтобы она работала на «кастомных» частотах. Типовые настройки и решения для радиоэлектронного противодействия в данном случае будут не эффективны», – пояснила заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр.
По ее словам, особенность новых комплексов в том, что даже при использовании нестандартных частот сигнал будет подавлен, если он находится в рабочем диапазоне системы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» предупредил о росте атак беспилотников в ближайшие годы. Для защиты от подобных угроз госкорпорация «Ростех» создала систему радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д». Позже российские специалисты разработали новый комплекс подавления навигации дронов «Вика».