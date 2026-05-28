Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.
«Северяне» близ Уланово Сумской области разгромили две штурм-группы ВСУ
Военнослужащие группировки войск «Север» ВС России на Сумском направлении в течение суток расправились с противником в районах Лужков, Катериновки, Храповщины, Иволжанского, Писаревки, Уланово, Хотминовки, Годуновки, Вольной Слободы, Пустогорода и Старой Гуты.
«Около Уланово двумя штурмовыми группами из состава 33 ошп враг предпринял попытку контратаки. Огнем артиллерии и операторами БПЛА ГВ «Север» украинские националисты уничтожены, утраты позиций не допущено. В результате нашего огневого воздействия по командному пункту 3-го батальона 101 обр ТерО были уничтожены офицеры бригады, в том числе командир взвода связи Т.М. Денега (жен.)», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный Ветер».
Штурмовики «Севера» продвинулись до 200 метров в районе Бачевска, в Сумском районе они продвинулись на 22-х участках на расстояние до 1000 метров.
Стрелковые бои идут в Иволжанском, Кондратовке, Писаревке и окрестностях. При этом в районе Кондратовки ВСУ предпринял очередную попытку контратаки силами штурм-группы, но были нейтрализованы.
В Краснопольском районе стрелковые бои идут между населенными пунктами Лесное и Таратутино.
На Харьковском направлении российские бойцы крушили противника в районах Казачьей Лопани, Терновой, Колодезного, Белого Колодезя, Приколотного, Рубежного, Циркунов, Малого Бурлука и Избицкого.
На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на девяти участках до 1000 метров. Стрелковые бои иду в сёлах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района.
На Великобурлукском направлении «Северяне» продвинулись на почти 1200 метров на четырех участках: в селе Бударки и лесных массивах Купянского района около Нововасилевки.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.
