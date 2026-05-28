Tекст: Катерина Туманова

«Около Уланово двумя штурмовыми группами из состава 33 ошп враг предпринял попытку контратаки. Огнем артиллерии и операторами БПЛА ГВ «Север» украинские националисты уничтожены, утраты позиций не допущено. В результате нашего огневого воздействия по командному пункту 3-го батальона 101 обр ТерО были уничтожены офицеры бригады, в том числе командир взвода связи Т.М. Денега (жен.)», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный Ветер».

Штурмовики «Севера» продвинулись до 200 метров в районе Бачевска, в Сумском районе они продвинулись на 22-х участках на расстояние до 1000 метров.

Стрелковые бои идут в Иволжанском, Кондратовке, Писаревке и окрестностях. При этом в районе Кондратовки ВСУ предпринял очередную попытку контратаки силами штурм-группы, но были нейтрализованы.

В Краснопольском районе стрелковые бои идут между населенными пунктами Лесное и Таратутино.

На Харьковском направлении российские бойцы крушили противника в районах Казачьей Лопани, Терновой, Колодезного, Белого Колодезя, Приколотного, Рубежного, Циркунов, Малого Бурлука и Избицкого.

На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на девяти участках до 1000 метров. Стрелковые бои иду в сёлах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района.

На Великобурлукском направлении «Северяне» продвинулись на почти 1200 метров на четырех участках: в селе Бударки и лесных массивах Купянского района около Нововасилевки.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов.