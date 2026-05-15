Боевики ВСУ заняли оставленные жителями дома в Харьковской области
Военные ВСУ заселяются в освобожденные после принудительной эвакуации дома жителей Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.
О фактах захвата гражданской инфраструктуры рассказали представители российских силовых ведомств, передает ТАСС. «На харьковском направлении в Богодуховском районе продолжается принудительная эвакуация местного населения, в освобожденные жилые строения заселяются украинские националисты», – сообщил собеседник агентства.
По словам источника, мирные граждане стараются быстрее покинуть районный центр. Люди серьезно опасаются вынужденного соседства с украинскими военнослужащими.
Киевские власти регулярно проводят обязательную эвакуацию из прифронтовых зон под предлогом обеспечения безопасности. При этом руководство украинского МВД ранее признавало факты массового отказа граждан покидать свои дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о заселении солдат ВСУ в дома насильно вывезенных мирных жителей под Харьковом.
Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев объяснил принудительный вывоз людей желанием украинских военных занять их жилье.