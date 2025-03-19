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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У американской пропаганды нашлись пределы

    Смогут ли в США на поле военной пропаганды создать взамен неэффективных «Свободы» и «Голоса Америки» нечто более опасное и современное?

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    13 комментариев
    19 марта 2025, 06:45 • Новости дня

    ВСУ заселились в дома эвакуированных под Харьковом

    ВСУ заселились в дома эвакуированных жителей в Золочеве под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На окраинах Харькова военнослужащие ВСУ заселяются в дома насильно эвакуированных жителей, размещая технику вблизи административных зданий, предприятий и школ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины заселяются в дома насильно эвакуированных мирных жителей под Харьковом, сообщает ТАСС. Марочко добавил, что ВСУ размещает свой личный состав и технику в населенном пункте Золочев, выбирая места поблизости от административных зданий, учебных и дошкольных заведений, а также мест скопления мирных граждан. Вооружение и техника преимущественно располагаются на территории предприятий, в том числе частных.

    Марочко подчеркнул, что украинские военные живут малыми группами по всему городу в домах и квартирах мирных жителей, которые ранее были насильно эвакуированы из города. В пределах Золочева солдаты часто передвигаются на гражданских машинах и мотоциклах, которые, вероятно, были изъяты у местного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об обнаружении массовых захоронений мирных жителей в регионе после отступления Вооруженных сил Украины, включая дете.

    18 марта 2025, 07:45 • Новости дня
    ВС России уничтожили женский десант ВСУ под Красноармейском

    ВС России уничтожили группу женщин-штурмовиков из полка ВСУ под Красноармейском

    ВС России уничтожили женский десант ВСУ под Красноармейском
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Российская артиллерия и дроны уничтожили группу женщин-штурмовиков из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» под Красноармейском. Женщины попали под обстрел при попытке спешиться с техники.

    Российские силовые структуры сообщили, что группа штурмовиков, состоящая из женщин, была накрыта огнем при попытке спешиться с техники. Всего около десяти человек погибли, передает ТАСС.

    Помимо женского десанта, был уничтожен и экипаж, который пытался доставить украинских штурмовиков на позиции. Операция проводилась с целью нейтрализации угрозы со стороны ВСУ в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине возникла необходимость в тотальной мобилизации, превзошедшей масштабы аналогичных мероприятий в нацистской Германии.

    Подобные меры рассматриваются как жест отчаяния украинских властей на фоне продолжающегося конфликта.

    Как рассказала военнопленная Галина Казымова, женское штурмовое подразделение ВСУ, действующее на красноармейском направлении, состоит приблизительно из ста человек.

    Коментарии (22)
    18 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Военный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье

    Военный аналитик Рожин: ВСУ пытаются найти уязвимое место на границе в Белгородской области

    Военный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ потерпели одно из крупнейших поражений в Курской области. На этом фоне происходит активизация противника на Белгородском направлении. Действия оппонентов – это попытка перебить негативную для Киева повестку в преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «ВСУ нанесли артиллерийские удары и произвели атаки дронами по Белгородской области. Кроме того, противник пытался "заскочить" в населенные пункты, находящиеся непосредственно у границы. Среди них – Демидовка и Графовка», – рассказал военный аналитик Борис Рожин.

    Происходящее он назвал «разведкой боем». «Пока не наблюдается ввода каких-то крупных частей, соединений украинской армии. Впрочем, противник активно использует технику, у него есть артиллерийская поддержка», – отметил собеседник.

    Вероятными целями противоборствующей стороны может быть «прощупать силы прикрытия госграницы, попытаться найти уязвимое место, чтобы нанести удар более крупными силами», считает аналитик. Рожин заметил, что активизация противника происходит на фоне предстоящего телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Переговоры лидеров России и США проходят в контексте одного из крупнейших поражений ВСУ в Курской области. Активность на Белгородском направлении – это попытка перебить негативную для Киева повестку», – допускает аналитик.

    Он не исключает, что задачей ВСУ может быть «заскочить в населенный пункт и занять его с целью пиара». «То есть речь идет о достаточно локальных действиях. Я думаю, к вечеру вторника станет понятно, продолжат ли ВСУ настаивать на атаках на этом участке или, потерпев неудачу, переключатся на поиск других уязвимых мест», – добавил собеседник.

    На этом фоне вопрос «буферизации» границы становится еще более актуальным, считает он. «Российские военные сейчас отражают атаку и наносят огневое поражение противнику. Но, пока не создана зона безопасности, стоит ожидать повторения подобных операций со стороны ВСУ», – акцентировал Рожин.

    Военкор Александр Коц, в свою очередь, объясняет активизацию противника желанием выиграть время. «Часто задавали вопрос, может ли противник пойти в наступление на других участках границы. Я всегда отвечал и сейчас уверен, что нет. Но провокации с целью раздергать наши ресурсы будет совершать обязательно», – отметил он.

    «Это сейчас ВСУ и демонстрируют. Через Красную Яругу они и раньше пытались соединиться со своим курским флангом, но получили люлей на Колотиловке. То же самое будет и сейчас. Им жизненно важно оттянуть время, чтобы построить эшелонированную оборону в Сумской области. И за это они платят жизнями украинских солдат в Белгородской и Курской областях», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    По информации военкора Юрия Котенка, в ходе попытки прорваться на территорию Белгородской области противник потерял четыре бронемашины и до трех танков Т-72. «Потери в живой силе – порядка 20 боевиков», – отметил он в Telegram.

    Напомним, ВСУ во вторник около восьми утра попытались прорваться через российскую границу. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры русской весны», противник выдвинул бронегруппы из Сумской области к стыку Курской и Белгородской областей, разминировав с помощью инженерной машины разграждения небольшой участок в районе Прилесья – Графовки в Краснояружском районе.

    В ходе отражения украинского наката российские войска уничтожили танки, БМП и ББМ, пехота находится в лесополосах и пытается атаковать. «По скоплениям противника наносится огневое поражение, ситуация контролируемая», – говорится в сообщении. Позже военкоры сообщили, что противник понес существенные потери и был остановлен на подступах к госгранице, прорыва на территорию России не допущено.

    Как сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, на дороге в районе Графовки служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. Баротравмы получили две женщины и мужчина, попутным транспортом их доставили в Краснояружскую районную больницу, а затем отпустили домой для амбулаторного лечения.

    Помимо этого, ВСУ ударили более чем 130 беспилотниками по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому районам и Губкинскому округу. Большинство дронов было сбито ПВО.

    По Шебекинскому округу и Краснояружскому району ВСУ произвели артиллерийские обстрелы. В результате ранено три человека, урон получили школа, несколько частных домов, линии электропередачи, коммерческий транспорт.

    Гладков назвал обстановку сложной. «Все службы, в первую часть Министерство обороны, пограничные службы, "БАРС-Белгород", "Орлан", самооборона, глава района, заместитель губернатора, все находятся на рабочих местах, занимаемся обеспечением безопасности жителей», – сказал он.

    Коментарии (6)
    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 13:22 • Новости дня
    Политолог объяснила использование ВСУ женщин-штурмовиков

    Политолог Шеслер: Власти Украины используют женщин-штурмовиков в идеологических целях

    Политолог объяснила использование ВСУ женщин-штурмовиков
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В украинской армии создают женские подразделения по двум причинам. Первая – идеологическая: якобы даже «слабый пол» идет воевать. Вторая – заполнить ряды ВСУ на фоне роста числа дезертиров. При этом среди женщин есть одурманенные пропагандой, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее ВС России уничтожили женский десант ВСУ под Красноармейском (Покровском).

    «Женщин, которые служат в ВСУ, достаточно много. По данным минобороны Украины, речь идет о 70 тыс. украинок, из них порядка 5,5 тыс. находятся на передовой. Причем примерно 10 тыс. прошли в украинскую армию через добровольный набор, а это около 25% от всех обратившихся в центры рекрутинга», – привела данные политолог Лариса Шеслер.

    Мотивацию женщин она объясняет следующими факторами: «Во-первых, они могут быть одурманены пропагандой. Во-вторых, вероятно, хотят отомстить за близких. Наконец, в условиях огромной безработицы служба в ВСУ оказывается для некоторых выходом из ситуации, поскольку относительно неплохо оплачивается», – уточнила собеседница.

    По ее словам, подавляющее большинство из 70 тыс. занимает «бюрократические должности»: в частности, они ведут документацию. Тем не менее немалое количество служит снайперами – их замечали, например, в Авдеевке, а также штурмовиками, в том числе в группе «Скала» на Красноармейском направлении. В штурмовых отрядах можно встретить и женщин – бывших заключенных.

    «В украинскую армию идут преступницы, которые обвиняются в торговле наркотиками, в уголовных преступлениях, в насильственных действиях. Их сравнительно немного», – добавила Шеслер. По ее словам, женские подразделения создаются в ВСУ по двум причинам. Первая задача – идеологическая. «Украинское руководство пытается показать, что даже "слабый пол" идет воевать», – отметила эксперт.

    Вторая – заполнить ряды армии. «На Украине одна из проблем – это нехватка личного состава. В стране заведено, по разным оценкам, от 100 до 250 тыс. уголовных дел по дезертирству. Женщины-штурмовики, как считают киевские власти, могут решить локальные проблемы. Однако на деле – едва ли им это по силам», – заключила Шеслер.

    Ранее стало известно, что подразделение украинских женщин-военнослужащих из состава 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» было ликвидировано в районе Красноармейска (Покровска). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

    По данным собеседников издания, погибшие попали под удары российской артиллерии и дронов при попытке спешиться с техники. Вместе с женским штурмовым отрядом был уничтожен и экипаж, пытавшийся доставить их на позиции.

    Пленная из полка ВСУ «Скала» Галина Казымова рассказала, что количество личного состава женского штурмового подразделения, действующего на Красноармейском направлении, составляет порядка 100 человек. По ее словам, подготовка личного состава практически не проводилась, поскольку ответственные за обучение постоянно находились под действием наркотических веществ. Казымова – бывшая заключенная.

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    18 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп оценил разговор с Путиным

    Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине «теперь идет в полную силу»

    Трамп оценил разговор с Путиным
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Процесс достижения мирного урегулирования на Украине «идет в полную силу», заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент США заявил в соцсети Truth Social, что разговор был «очень хорошим и продуктивным». Удалось договориться «о немедленном прекращении огня по всем объектам энергетики». Достигнуто «понимание» того, что будет вестись работа «над полным прекращением огня и в конечном счете над прекращением» конфликта на Украине. Трамп заявил, что конфликт не произошел бы, находись он у власти в США.

    Кроме того, обсуждались многие элементы мирного соглашения. По словам главы американского государства, и Путин, и руководитель киевского режима Владимир Зеленский стремятся к завершению конфликта. «Теперь этот процесс идет в полную силу, и мы, надеюсь, ради всего человечества, доведем дело до конца!» – говорится в сообщении.

    Напомним, Путин проинформировал американского президента о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны. Путин поддержал предложение США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней. При этом он указал на риски из-за недоговороспособности Киева, а также на необходимость прекращения военной помощи Украине. Путин подтвердил, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен. Белый дом сообщил о начале переговоров России и США по Украине на Ближнем Востоке.

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    18 марта 2025, 12:05 • Новости дня
    Военкор Коц объяснил атаку ВСУ у границы Белгородской области

    Военкор Коц: ВСУ пытаются выиграть время, чтобы построить эшелонированную оборону в Сумской области

    Военкор Коц объяснил атаку ВСУ у границы Белгородской области
    @ Пресс-служба Народного фронта

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ планируют построить эшелонированную оборону в Сумской области, используя атаки у границы Белгородской области как отвлекающий маневр, сообщил военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинская сторона не планирует полномасштабного наступления, а преследует цель раздергать ресурсы России.

    «Провокации с целью раздергать наши ресурсы будут совершать обязательно», – подчеркнул он.

    Коц отметил, что украинские войска уже пытались соединиться со своим курским флангом через Красную Яругу, но потерпели неудачу.

    Попытки предпринять аналогичные действия продолжаются, ведь, по его мнению, ВСУ жизненно важно оттянуть время для строительства эшелонированной обороны в Сумской области.

    «И за это они платят жизнями украинских солдат на Белгородчине и Курщине», – добавил военкор.

    Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что в результате попытки прорыва на территорию Белгородской области противник понес серьезные потери. В ходе боя были уничтожены четыре бронемашины и до трех танков Т-72.

    Кроме того, потери в живой силе составили порядка двадцати боевиков.

    Ранее военкоры сообщали, что в результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ, ситуация контролируется российскими войсками.

    Также сообщалось, что ПВО отразила атаку украинских дронов над Белгородом, в ходе которой пострадали два мирных жителя.

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    18 марта 2025, 11:23 • Новости дня
    Ушаков: Россия не теряет надежды на прекращение огня на Украине
    Ушаков: Россия не теряет надежды на прекращение огня на Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не теряет надежды на прекращение огня на Украине, несмотря на продолжающиеся атаки ВСУ на свою территорию, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    По его словам, Россия не оставляет надежды на возможное прекращение огня на Украине, передает РИА «Новости». Помощник президента подчеркнул, что, несмотря на атаки ВСУ на российскую территорию, Россия все еще «цепляется за надежду» на перемирие.

    Ушаков также напомнил, что первый и пока единственный разговор президентов России и США состоялся 12 февраля. На вопрос о том, имелись ли какие-либо контакты после визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, Ушаков ответил отрицательно.

    Ранее Ушаков сообщил, что российская сторона готовится к встрече лидеров России и США. Однако он добавил, что президенты встретятся, как только в этом возникнет необходимость. Сейчас, по его словам, контакты между Вашингтоном и Москвой идут «на других уровнях».

    В Кремле заявили, что заявления президента Владимира Путина о поддержке прекращения огня на Украине дают основания для осторожного оптимизма США.

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    18 марта 2025, 10:29 • Новости дня
    При отражении атаки ВСУ у границы Белгородской области уничтожены танк и БМП
    При отражении атаки ВСУ у границы Белгородской области уничтожены танк и БМП
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ, ситуация контролируется российскими войсками, сообщили военкоры.

    ВСУ утром выдвинули бронегруппы из Сумской области в направлении стыка границ Курской и Белгородской областей, разминировав небольшой участок на границе в районе Прилесья – Графовки, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Атака началась около восьми утра. В ходе отражения наката российскими войсками были уничтожены танк, боевая машина пехоты и боевая бронированная машина. Пехота противника покинула бронетехнику и пытается атаковать из лесополос.

    По скоплениям войск противника наносится огневое поражение. Оперативная ситуация остается под контролем наших сил.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что шесть населенных пунктов региона подверглись атакам дронов ВСУ, в результате чего были повреждены здания и транспортные средства, но пострадавших нет.

    Также сообщалось, что ПВО отразила атаку украинских дронов над Белгородом, в ходе которой пострадали два мирных жителя.

    Коментарии (0)
    19 марта 2025, 06:12 • Новости дня
    Пожар произошел на нефтебазе на Кубани

    Пожар произошел на нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника

    Пожар произошел на нефтебазе на Кубани
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В станице Кавказской Кавказского района отражена атака украинских беспилотников, из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Как сообщил оперативный штаб в Telegram, площадь возгорания составляет 20 кв. м, поврежден трубопровод между резервуарами.

    Указывается, что сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. К борьбе с пожаром четвертого ранга сложности привлечены более 100 человек и 45 единиц техники, задействованы специальные и экстренные службы.

    По предварительной информации, никто не пострадал. Предприятие временно прекратило работу, проведена эвакуация дежурной смены – 30 сотрудников.

    Напомним, в Туапсе после украинской атаки загорелся резервуар с бензином емкостью до 20 тыс. тонн на нефтекомплексе. В конце февраля обломки дрона ВСУ повредили газовую трубу под Новороссийском. Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае также подверглась атаке беспилотников в феврале.

    Коментарии (5)
    18 марта 2025, 23:42 • Новости дня
    Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Трампа словами «мы не компот»
    Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Трампа словами «мы не компот»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина – «не салат и не компот, чтобы быть в меню» у Москвы.

    Заявление Зеленского стало реакцией на слова британского аналитика по вопросам обороны Майкла Кларка. Кларк в интервью Sky News заявил о переговорах Москвы и Вашингтона: «Есть старая пословица в дипломатических кругах: «Если вы не за столом, вы в меню». «И поверьте мне, Украина в меню», – приводит слова Кларка ТАСС.

    Как сообщают украинские СМИ, Зеленский в ответ заявил: «Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты».

    Как следует из заявления Зеленского, сам он пока не получил «детали от американского президента, от американской стороны». Зеленский сказал, что Украина «подготовит и озвучит свой ответ на предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре» после того, как США предоставят дополнительную информацию. Судя по словам Зеленского, пока решение не принято.

    Напомним, Путин поддержал предложение США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней. При этом он указал на риски из-за недоговороспособности Киева, а также на необходимость прекращения военной помощи Украине. Белый дом сообщил о начале переговоров России и США по Украине на Ближнем Востоке.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты проанализировали первые итоги телефонных переговоров глав России и США.

    Коментарии (5)
    19 марта 2025, 04:12 • Новости дня
    МИД заявил о попытках США деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом

    Захарова заявила о попытках США восстановить дипломатические контакты с Россией и деэскалировать ситуацию вокруг Украины

    МИД заявил о попытках США деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру подчеркнула, что фиксируется определенный прогресс в двусторонних отношениях, а также попытки США активизировать и буквально «воссоздать из руин» контакты, разрушенные предыдущей американской администрацией.

    «Мы видим желание и попытки каким то образом деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Захарова добавила, что Россия активно участвует в этих попытках. Однако, по ее словам, Москва исходит из конкретных действий и не полагается исключительно на слова.

    Отвечая на вопрос о том, планируется ли пригласить представителей США на парад 9 мая в Москве, Захарова отметила, что «это компетенция администрации президента». Она рассказала, что приглашения только «готовятся», ведется «работа над списком приглашенных».

    Видео интервью опубликовано в Telegram-канале Риттера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Вашингтон назвал состоявшийся разговор замечательным и заявил, что процесс достижения мирного урегулирования на Украине «идет в полную силу».

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    19 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Белорусские силовики вручили задержанному комику Останину мясорубку

    Tекст: Антон Антонов

    Стендап-комик Артемий Останин был задержан в Белоруссии при попытке скрыться от правосудия, белорусские силовики перед передачей задержанного российским коллегам вручили ему мясорубку, сообщают в соцсетях.

    Останин пытался через Минск «улететь в третьи страны», скрываясь от обвинений по статье 282 УК России. «После скандала в Сети он стал оправдываться, что его «не так поняли». Белорусские силовики поняли буквально и вручили ему, перед передачей российским коллегам, мясорубку», – пишет Telegram-канал «Белорусский силовик».

    Мясорубка является отсылкой к оскорбительной шутке Останина, в которой тот глумился над матерями участников СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении комика Останина завели дело за его высказывания в адрес инвалида-участника СВО. Останин был задержан. В ходе выступления комик высказывал враждебные комментарии в адрес получивших увечья и утративших трудоспособность лиц. Сам он после задержания принес извинения и заявил, что не пытался никого оскорбить.

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    19 марта 2025, 02:28 • Новости дня
    Путин на встрече с РСПП озвучил переговорную позицию России по новым территориям

    «Коммерсант»: На встрече с РСПП Путин рассказал, в каком случае Россия не будет претендовать на Одессу

    Путин на встрече с РСПП озвучил переговорную позицию России по новым территориям
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Как рассказали участники закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не станет претендовать на Одессу, если в ближайшее время на переговорах по урегулированию украинского конфликта Крым и другие воссоединившиеся с Россией регионы будут признаны российскими.

    Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников встречи, Путин заявил, что признание Крыма в составе России, а также автономии Донбасса могло предотвратить начало специальной военной операции на Украине, теперь же на переговорах по украинскому урегулированию речь идет о том, что территории, освобожденные российскими войсками, не могут быть переданы Украине.

    «Также РФ может потребовать признать Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области в составе России. Если это произойдет в ближайшее время, Россия не станет претендовать на Одессу и другие территории, на данный момент принадлежащие Украине», – приводит издание слова участников съезда, рассказавших об общении с президентом.

    Также в закрытой части встречи Путин пояснил, что боевых действий удалось бы избежать, если бы с Москвой «начали разговаривать» и «услышали» российскую позицию.

    «Сначала – о признании Крыма. Потом, когда выяснялось, что слышать не хотят, – о признании автономии Луганской и Донецкой республик. Наконец, о признании их, а также Херсонской и Запорожской областей в составе России», – пишет издание.

    Отмечается, что «чем дальше отодвигалась точка, в которой можно было остановить Россию, тем меньше было шансов договориться», а затем оказалось, что «ее вообще уже нельзя остановить».

    «Они не успевают окапываться», – приводит слова Путина «Коммерсант».

    Напомним, Путин, выступая на съезде РСПП, обвинил страны Запада в нецивилизованном подходе к правовым нормам в экономике и политике. Путин заявил о новой спирали экономического соперничества в мире, подчеркнув изощренность и непримиримость глобальной конкурентной борьбы. Путин призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами.

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    18 марта 2025, 07:30 • Новости дня
    ВСУ уличили в массовых убийствах жителей Харьковской области

    Глава Харьковской ВГА сообщил о массовых убийствах ВСУ в Купянском районе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил о найденных массовых захоронениях мирных жителей в Харьковской области после отступления ВСУ, в том числе с телами детей.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) обвиняются в совершении массовых убийств гражданского населения Харьковской области при отступлении своих позиций, сообщает ТАСС. По словам Ганчева, в регионе были обнаружены массовые захоронения гражданских лиц. Он подчеркнул, что подобные действия свидетельствуют о «беспределе» со стороны ВСУ в отношении мирного населения.

    Ганчев выразил уверенность, что это не последние захоронения в регионе. Он отметил, что по мере продвижения российских войск на линиях фронта, ВСУ, в агонии отступления, продолжают совершать серьезные преступления в отношении мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной Харьковской области при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения. Также в Купянском районе Харьковской области нашли три захоронения с телами 17 мирных жителей, включая ребенка.

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    19 марта 2025, 05:20 • Новости дня
    Уиткофф заявил о совместной работе Путина и Трампа на благо человечества

    Уиткофф назвал Путина и Трампа великими лидерами и заявил о позитивном развитии отношений России и США

    Уиткофф заявил о совместной работе Путина и Трампа на благо человечества
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп работают вместе ради блага человечества, заявил спецпосланник главы американского государства Стив Уиткофф.

    «Сегодня, я считаю, произошли некоторые прорывы. Я хотел бы отметить роль президента Путина в том, что он сделал сегодня во время звонка, чтобы приблизить свою страну к заключению окончательного мирного соглашения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он подтвердил, что отношения между Москвой и Вашингтоном развиваются в позитивном ключе. «Я уверен, что это приведет к долгосрочному миру и процветанию в регионе. Два лидера, работающие вместе над другими вопросами ради улучшения мира – это то, что нужно, – добавил он. – Так что эти два великих лидера собрались вместе ради блага человечества».

    Уиткофф отметил, что у него самого состоялось две «насыщенные» встречи с Путиным – «первая длилась около трех с половиной часов, а вторая – около четырех часов». Уиткофф полагает, что удалось добиться «значительного прогресса», а вторая встреча позволила «сузить круг вопросов, особенно с российской точки зрения».

    «Мы сразу же перешли к обсуждению конкретных, детальных шагов для продвижения к прекращению огня, включая то, о чем вы уже слышали сегодня, – перемирие в отношении энергетической инфраструктуры с обеих сторон. Это то, о чем они пытались договориться уже довольно долгое время», – заявил он. Также Уиткофф указал на «черноморский, морской аспект перемирия». Он считает, что «оба этих пункта теперь согласованы российской стороной». Уиткофф выразил надежду на то, что и Киев поддержит данные пункты.

    Он пояснил, что прежде по двум указанным пунктам «не было консенсуса», сейчас же наблюдается «прогресс в этих вопросах». По его мнению, «путь к полному прекращению огня теперь не так уж и далек».

    «Президент Путин, и я хотел бы отметить это, заявил, что согласен с позицией президента (США) по этому вопросу. Он согласился с таким подходом. Он не хотел видеть больше жертв на поле боя», – заявил Уиткофф.

    Американскую делегацию, которая будет работать в Саудовской Аравии, возглавят помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

    Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. МИД России заявил, что Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.

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    18 марта 2025, 23:15 • Новости дня
    Эксперт: На фоне консультаций Москвы и Вашингтона усилится внутриполитическая драка в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне переговоров России и США по урегулированию украинского конфликта усилится «внутриполитическая драка» в Киеве, заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Что дальше? Недели две – экспертных переговоров в Саудовской Аравии», – заявил Баширов в Telegram, комментируя итоги переговоров России и США на высшем уровне. Баширов предположил, что «на Украине усилится внутриполитическая драка». По его словам, «всем ясно, что выборы президента и Верховной рады состоятся осенью».

    «И с трудом придется набирать новых призванных в ВСУ. Нам бы сейчас начать усиленную инфокампанию с идей «зачем вам умирать, если мир близко», – заявил Баширов.

    Напомним, по итогам телефонного разговора лидеров России и США Белый дом сообщил, что Москва и Вашингтон решили начать срочные переговоры на Ближнем Востоке о прекращении конфликта на Украине, включая прекращение ударов по инфраструктуре и обсуждение мира в Черном море.

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