Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.
Российские военные успешно применили новые комплексы РЭБ против тяжелых дронов
Стационарные комплексы РЭБ-разработки НПО «Липтех» помогают российским бойцам против тяжелых украинских ударных дронов Vampire («Баба-яга»), рассказал разработчик.
Стационарные системы радиоэлектронной борьбы, созданные специалистами НПО «Липтех», надежно защищают российских военных от украинских дронов Vampire, передает ТАСС. Всего четыре направленные антенны способны практически полностью заблокировать маршрут гексакоптеров к позициям бойцов.
«Это стойка против «Бабы-яги». Нам привезли сбитый, мы сделали реверс-инжиниринг, посмотрели на чем он летает, и вот именно против этой серии беспилотников и сделали РЭБ. И ребята сказали: очень рабочая вещь», – рассказал представитель предприятия-разработчика.
Кроме того, компания наладила выпуск переносных модулей противодействия беспилотникам «Свод-П». Масса одного такого устройства составляет пять с половиной килограммов, а радиус эффективного подавления достигает 300 метров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация Ростех разработала новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «СЕРП-FPV» для защиты бронетехники.
