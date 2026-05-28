Сальдо заявил о подыгрывании силовиков Украины преступлениям ВСУ
Украинские правоохранительные органы в подконтрольном Киеву Херсоне часто покрывают преступления военных против мирного населения, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«О масштабах подобных преступлений говорить точно трудно. Правобережье удерживается Киевом, нормального независимого контроля там нет, люди боятся жаловаться. Но сообщения о давлении со стороны военных, облавах ТЦК, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой поступают постоянно», – рассказал он ТАСС.
Сальдо добавил, что украинские правоохранители часто зависят от военных и СБУ, а то и подыгрывают им.
Ранее в Херсоне двое пьяных солдат самовольно покинули часть и совершили насилие над местной жительницей. Сальдо подчеркнул, что этот случай демонстрирует серьезный упадок дисциплины и чувство безнаказанности среди украинских военных.
«Сообщалось, что командование знало о самовольном оставлении части, но мер вовремя не приняло», – подчеркнул он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо в начале мая сообщал о тяжелой обстановке в подконтрольном ВСУ Херсоне. Он также заявил о неспособности Киева удержать фронт без мобилизации.