FT сообщила о возможном срыве проекта истребителя Франции и Германии

FT: Франция и Германия могут отказаться от проекта по созданию истребителя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Франция и Германия могут в ближайшее время отказаться от инициативы по созданию истребителя нового поколения в рамках проекта Future Combat Air System, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

«Берлин и Париж пытаются спасти свой Future Combat Air System (FCAS), крупнейшую в Европе программу по созданию вооружений, которая находится на грани краха, потому что Airbus и Dassault Aviation расходятся во мнениях относительно того, как построить планируемый программой истребитель следующего поколения», – цитирует издание слова источника.

Перед ожидаемой встречей на высоком уровне в эту неделю Париж и Берлин обсуждают сокращение масштабов FCAS – планируется сосредоточиться на создании «облачной» системы связи, которая объединит истребители с радарами, беспилотниками и другими средствами управления. Этот вариант предусматривает пересмотр условий сделки и возможное сокращение сроков реализации до 2030 года.

Вопрос сохранения и направления проекта будет обсуждаться в понедельник на встрече министров обороны Франции и Германии, а затем – на переговорах лидеров стран во вторник. Издание подчеркивает, что Франции, Германии и Испании необходимо принять развязку по созданию истребителя до конца года, хотя многие уже считают, что разногласия между сторонами невозможно разрешить.

По словам французского банкира, близкого к проекту, «сделка полностью обездвижена и близка к концу. Больше нет доверия, каждая сторона обвиняет другую в нарушении условий. Это нельзя исправить».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция выразила обеспокоенность по поводу перевооружения Германии.

Американское издание The Washington Post сообщило о возможной угрозе совместным военным проектам Франции и Германии

Франция ранее отметила возможность создать истребитель нового поколения самостоятельно, без участия Германии.