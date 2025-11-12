То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?0 комментариев
Во Франции выразили обеспокоенность перевооружением Германии
Politico: Франция обеспокоена перевооружением Германии
Французские политики выражают тревогу по поводу перевооружения вооруженных сил Германии, сообщили СМИ.
Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти в два раза больше аналогичного показателя во Франции, где он достигнет лишь 80 млрд евро. Не только бюджет, но и возможности Германии для финансирования расходов оказываются гораздо шире, поскольку уровень госдолга там значительно ниже, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Власти Германии планируют вложить почти 400 млрд евро в перевооружение, преимущественно направляя средства предприятиям своей страны. По словам неназванного чиновника Минобороны Франции, сейчас «настроения среди французских политиков где-то между настороженностью и ощущением угрозы», а сотрудничество с Германией может осложниться из-за ее доминирующей позиции. Этот собеседник также отметил, что Германии теперь не нужно захватывать Эльзас и Мозель, как в 1940 году, ведь она «может просто купить их».
Одним из источников напряженности стал совместный проект истребителя шестого поколения FCAS (Future Combat Air System), в который вовлечены Франция, Германия и Испания. Politico пишет, что из-за разногласий между партнерами соглашение оказалось на грани срыва: немцы допускают, что могут продолжить разработку только с Испанией или же запустить аналогичный проект с Британией и Швецией. Издание отмечает, что такая перспектива вызывает обеспокоенность в Париже.
По словам представителя Евросоюза, перевооружение Германии – это «тектонический процесс». Politico подчеркивает, что ФРГ из «экономического мотора Европы» превращается в оборонно-промышленный, в то время как Франция удерживает свой статус страны с ядерным оружием, а Польша становится «тяжеловесом» по части обычных вооруженных сил. Это, по мнению издания, может либо укрепить интеграцию ЕС, либо усилить фрагментацию оборонного сектора Европы.
Ранее начальник главного штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон сообщил, что необходимо обеспечить полную готовность французских вооруженных сил к возможному военному столкновению в условиях роста международной напряженности.
Также Париж заявлял о возможности самостоятельно создать истребитель шестого поколения без участия Германии, если не удастся заключить соглашение по проекту Future Combat Air System (FCAS).