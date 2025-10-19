Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
WP сообщила о возможной угрозе военным проектам Франции и Германии
Обострение политической ситуации во Франции может затормозить реализацию совместных с Германией проектов в сфере военной техники, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на экспертов в области.
Реализация двух значимых совместных военных инициатив Франции и Германии может оказаться под угрозой из-за политического кризиса во Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию американской газеты The Washington Post.
Под угрозой оказались проекты по созданию немецко-французского танка Main Ground Combat System (MGCS) и перспективного истребителя Future Combat Air System (FCAS). Оба этих проекта считаются ключевыми для будущего европейской обороны. Эксперты отмечают, что нестабильная ситуация затрудняет принятие необходимых политических решений.
Бывший финансовый советник Эммануэля Макрона Шахин Валле заявил: «Я опасаюсь, что оба этих проекта могут быть под угрозой… Не хватает доверия и уверенности в том, что такие серьезные политические решения могут быть приняты во Франции». По мнению источников издания, в условиях, когда во Франции правительства часто меняются, сложно строить долгосрочные планы, в том числе в сфере военной промышленности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар заявил о резком увеличении военных расходов в странах Европы. Западные политики обосновывают перевооружение угрозой применения российских беспилотников на территории Европы. На фоне этих процессов коррупционный скандал на одной из ведущих военных верфей подрывает обороноспособность европейских государств.