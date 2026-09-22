Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Лавров предрек победу правды над информационной агрессией Запада
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в победе правды над информационной агрессией западных стран против мирового большинства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на международном форуме «Диалог о фейках 4.0», передает ТАСС.
В ходе своего выступления он подчеркнул, что западные страны активно искажают реальное положение дел.
«Я нисколько не сомневаюсь, что в конечном итоге правда восторжествует и станет адекватным ответом на информационную агрессию Запада против стран мирового большинства, Россия одна из них», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
По словам министра, подобные действия отражают боязнь честной конкуренции во всех сферах. В экономике западные государства откровенно проигрывают в рамках системы, которую сами же создавали и рекламировали десятилетиями.
Лавров добавил, что базовые рыночные принципы, включая неприкосновенность собственности и свободную конкуренцию, были мгновенно принесены в жертву. Это произошло, как только развивающиеся экономики, в первую очередь Китай, начали обыгрывать Запад по его собственным правилам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил страны Запада в фабрикации фейков для оправдания дипломатических санкций.
Масштабная информационная кампания против Москвы стартовала задолго до начала специальной военной операции.
На международном форуме «Диалог о фейках 4.0» глава МИД раскритиковал позицию уходящего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по инциденту в Буче.