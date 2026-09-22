Tекст: Елизавета Шишкова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на международном форуме «Диалог о фейках 4.0», передает ТАСС.

В ходе своего выступления он подчеркнул, что западные страны активно искажают реальное положение дел.

«Я нисколько не сомневаюсь, что в конечном итоге правда восторжествует и станет адекватным ответом на информационную агрессию Запада против стран мирового большинства, Россия одна из них», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, подобные действия отражают боязнь честной конкуренции во всех сферах. В экономике западные государства откровенно проигрывают в рамках системы, которую сами же создавали и рекламировали десятилетиями.

Лавров добавил, что базовые рыночные принципы, включая неприкосновенность собственности и свободную конкуренцию, были мгновенно принесены в жертву. Это произошло, как только развивающиеся экономики, в первую очередь Китай, начали обыгрывать Запад по его собственным правилам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил страны Запада в фабрикации фейков для оправдания дипломатических санкций.

Масштабная информационная кампания против Москвы стартовала задолго до начала специальной военной операции.

На международном форуме «Диалог о фейках 4.0» глава МИД раскритиковал позицию уходящего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по инциденту в Буче.