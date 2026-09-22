Tекст: Ольга Иванова

Западные страны стремятся оперативно создавать недостоверную информацию о России и блокировать другие точки зрения, передает РИА «Новости».

Выступая на открытии форума «Диалог о фейках», глава российской дипломатии привел в пример ситуацию с дроном в аэропорту Лейпцига.

«Мы видим, что многократно подтверждается наша оценка, что весь смысл западной информационной политики – быстро состряпать фейк, раздуть его до вселенской катастрофы за день-два-три… и перекрывать доступ к альтернативным оценкам», – заявил Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что спустя несколько дней подобные новости исчезают с первых полос, однако на их основании западные государства принимают решения о высылке дипломатов и закрытии российских представительств. Он также обратил внимание на популярность темы российских беспилотников в европейских СМИ, хотя в итоге выясняется, что аппараты либо принадлежат Украине, либо их происхождение невозможно установить.

В августе немецкая полиция сообщила об обнаружении беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Германия обвинила в инциденте Россию без предоставления доказательств, что Москва назвала провокацией. Президент России Владимир Путин связал эти обвинения с тяжелой внутриполитической ситуацией в ФРГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

Президент России Владимир Путин объяснил эти заявления тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ.

Глава МИД Сергей Лавров назвал бездоказательные выпады началом настоящей войны.