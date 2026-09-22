Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Лавров уличил Запад в фабрикации фейков о России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил страны Запада в фабрикации фейков для оправдания дипломатических санкций, приведя в пример инцидент с беспилотником в Лейпциге.
Западные страны стремятся оперативно создавать недостоверную информацию о России и блокировать другие точки зрения, передает РИА «Новости».
Выступая на открытии форума «Диалог о фейках», глава российской дипломатии привел в пример ситуацию с дроном в аэропорту Лейпцига.
«Мы видим, что многократно подтверждается наша оценка, что весь смысл западной информационной политики – быстро состряпать фейк, раздуть его до вселенской катастрофы за день-два-три… и перекрывать доступ к альтернативным оценкам», – заявил Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что спустя несколько дней подобные новости исчезают с первых полос, однако на их основании западные государства принимают решения о высылке дипломатов и закрытии российских представительств. Он также обратил внимание на популярность темы российских беспилотников в европейских СМИ, хотя в итоге выясняется, что аппараты либо принадлежат Украине, либо их происхождение невозможно установить.
В августе немецкая полиция сообщила об обнаружении беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Германия обвинила в инциденте Россию без предоставления доказательств, что Москва назвала провокацией. Президент России Владимир Путин связал эти обвинения с тяжелой внутриполитической ситуацией в ФРГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.
Президент России Владимир Путин объяснил эти заявления тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ.
Глава МИД Сергей Лавров назвал бездоказательные выпады началом настоящей войны.