Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Захарова высмеяла отказ президента Финляндии вести переговоры с Россией
Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала над решением финского лидера Александра Стубба не выступать главным европейским переговорщиком по украинскому конфликту.
Дипломатическое ведомство отреагировало на недавнее заявление главы финского государства, передает РИА «Новости».
Ранее в интервью изданию Politico политик отверг возможность своего участия в диалоге с Москвой об урегулировании ситуации на Украине.
Комментируя позицию Хельсинки, представитель министерства отметила адекватность такого подхода. «Первая здравая мысль за долгое время: адекватная оценка себя – шаг на пути к выздоровлению», – сказала Мария Захарова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз рассматривал кандидатуру Александра Стубба на роль официального переговорщика с Москвой.
Мария Захарова сравнила выбор подобных представителей с персонажами комедийных фильмов Леонида Гайдая.
Позже официальный представитель МИД России заявила о деградации финского лидера из-за поддержки ударов вглубь российской территории.