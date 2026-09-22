Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.2 комментария
Саудовская Аравия возобновила работу атакованного нефтепровода
Саудовская Аравия возобновила прокачку нефти после ударов БПЛА из Ирака
Саудовская Аравия начала восстанавливать прокачку сырья по нефтепроводу «Восток – Запад», остановленному после недавней атаки беспилотников.
Саудовская Аравия возобновила деятельность на магистральном нефтепроводе «Восток – Запад» и уже во вторник может восстановить экспорт сырья из порта Янбу. В настоящее время прокачка нефти по инфраструктурному объекту осуществляется низкими темпами, передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Работа стратегического нефтепровода в Саудовской Аравии была полностью приостановлена после серии ударов, нанесенных 11 сентября. Позднее министерство иностранных дел королевства официально заявило, что атака была осуществлена беспилотными летательными аппаратами, которые были запущены с территории Ирака.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца атака беспилотников из Ирака повредила нефтепровод в Саудовской Аравии.
В начале месяца удары по территории королевства остановили работу ключевого нефтяного объекта.
В начале сентября энергетическая инфраструктура страны подверглась атаке.