Пропавшую нижегородскую пенсионерку нашли в яме с колючей проволокой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пожилую жительницу Дзержинска спасли спустя двое суток после того, как она отправилась за грибами и провалилась в яму, указали в отряде РИА «Новости».

Пенсионерка ушла в лес, не предупредив родственников, мобильный телефон она оставила дома.

Обнаружив пропажу на следующий день, дочь женщины обратилась в полицию и к волонтерам.

«Вечером в лес отправились наши ребята, которые прочесывали территорию, где у бабушки были любимые грибные места, но найти ее не удалось», – добавили спасатели.

Оказалось, что, собирая грибы, пенсионерка упала в яму с колючей проволокой и запуталась. При падении она получила травму головы и повредила руку. Лишь спустя две ночи ее стоны услышала молодая пара. Девушка осталась с пострадавшей, а мужчина отправился за помощью.

Спасатели обнаружили у женщины сильное переохлаждение и обезвоживание. Врачи диагностировали сотрясение мозга, пенсионерку госпитализировали. В поисковом центре отметили, что сейчас она идет на поправку.

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