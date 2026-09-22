Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
В тайге в Иркутской области пропали четыре человека
Операция по поиску четырех человек ведется в таежных участках Иркутской области, одна из женщин отсутствует уже более трех суток, сообщили в Главном управлении МВД по региону.
В лес для заготовки бересты ушла 81-летняя жительница СНТ «Целинник» Братского района, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
«Семейная пара, проживающая в деревне Ключи Казачинско-Ленского района, также ушла в лес и не выходит на связь. В Зиминском районе не прекращаются поиски 67-летней Елены Осиповой, которая из села Новолетники ушла в лес за ягодами и заблудилась», – добавили в МВД.
Поиски Осиповой стартовали 19 сентября, а данные об остальных пропавших поступили вечером 21 сентября. Поисковые отряды, состоящие из полицейских, волонтеров, спасателей и местных жителей, прочесывают лесные массивы. К операции также привлекли охотников, поскольку в этих районах неоднократно замечали медведей.
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