Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Дрон упал на территории нефтяного склада компании Brega в Ливии
Нефтяной склад в Триполи, принадлежащий ливийской компании Brega, подвергся атаке беспилотника, сообщили в компании.
Дрон упал рядом с одним из резервуаров на территории объекта, однако в результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.
«Команды компании незамедлительно приняли необходимые меры и обеспечили безопасность места происшествия», – говорится в официальном заявлении Brega. В компании заверили, что происшествие не повлияло на работу склада, поставки топлива и график распределения нефтепродуктов. Выполнение заявок автозаправочных станций продолжается в штатном режиме.
Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) назвала атаку опасным сигналом и призвала усилить безопасность стратегических объектов. В качестве превентивной меры NOC перевела аварийные бригады на всех объектах в режим максимальной готовности. Технические подразделения начали откачку топлива из резервуаров для снижения рисков и обеспечения безопасности территории склада.
В прошлом месяце удар беспилотника вызвал пожар на нефтеперерабатывающем заводе в ливийском городе Эз-Завия.
Весной около этого крупнейшего предприятия произошли вооруженные столкновения.
Для стабилизации обстановки в стране Россия развивает отношения с различными политическими силами Ливии.