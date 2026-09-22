Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.2 комментария
Песков сообщил о необходимости расширения состава Совета Безопасности ООН
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил за реформирование Совбеза ООН и предоставление права голоса большему числу государств.
Официальный представитель Кремля прокомментировал инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА «Новости».
Позиция Москвы заключается в необходимости реформирования организации при сохранении ее фундаментальных основ.
«Постоянное членство должно быть расширено в обязательном порядке. Появилось много государств или, может быть, межгосударственных образований, которые, безусловно, должны иметь свой голос в Совете Безопасности», – подчеркнул Дмитрий Песков.
При этом пресс-секретарь отверг идею турецкого лидера об отмене права вето. По его словам, данный механизм остается важнейшим элементом всей структуры международной организации. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган предложил отказаться от постоянного членства в пользу ротационной системы выборов через Генеральную Ассамблею.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил отказаться от постоянного членства в Совете Безопасности ООН.
Десятью днями ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал незамедлительно провести реформу этой международной организации.
В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал идею адаптации структуры Совбеза к современным условиям.