Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Песков потребовал снять санкции со всех российских граждан
Песков призвал отменить санкции Запада против Усманова, Фридмана и всех россиян
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости снятия незаконных западных санкций с Алишера Усманова, Михаила Фридмана и всех остальных граждан России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном снятии ограничений с отечественных предпринимателей, передает РИА «Новости».
По его словам, незаконные санкции необходимо отменить в отношении Алишера Усманова, Михаила Фридмана, а также всех граждан и бизнесменов страны.
«Мы считаем эти санкции незаконными. Мы считаем, что эти санкции должны быть сняты и с Усманова, и с Фридмана, и со всех российских бизнесменов, как и со всех российских граждан», – заявил представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков.
Ранее послы ЕС не согласовали продление антироссийских ограничений из-за разногласий вокруг крупных бизнесменов.
Инициативу Словакии по снятию санкций с Усманова поддержала Франция.