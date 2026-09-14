Страны ЕС не смогли договориться о продлении антироссийских санкций

Страны ЕС не согласовали продление санкций против России из-за Усманова и Фридмана

Tекст: Мария Иванова

Страны Евросоюза не смогли договориться о продлении санкций против России, сообщает Politico.

Срок действия ограничений в отношении почти 3 тыс. физических и юридических лиц истекает во вторник. Для их пролонгации требуется единогласное решение послов ЕС.

Словакия настаивает на исключении из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция предложила компромиссный вариант, предполагающий снятие ограничений только с Усманова.

Большинство европейских столиц выступают против любых послаблений. «На фоне растущих гибридных угроз и атак российских беспилотников всего в одном километре от польской границы трудно поверить, что Франция действительно просит об этом», – заявил один из дипломатов.

Также обсуждается срок продления санкций. Рассматриваются варианты пролонгации на шесть месяцев, как это было принято с 2014 года, или на 12 месяцев. Словакия не поддерживает увеличение срока действия ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж неожиданно вмешался в обсуждение продления антироссийских ограничений Евросоюза.

Французские власти поддержали инициативу Словакии по исключению бизнесмена Алишера Усманова из европейских списков.

В марте постоянные представители стран ЕС сохранили финансиста Михаила Фридмана в санкционном перечне.