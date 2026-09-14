14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.9 комментариев
Кремль отказался комментировать решение Финляндии о ядерном сдерживании
Песков воздержался от комментариев по решению Финляндии о ядерном сдерживании
В Кремле решили пока не давать оценок намерению Хельсинки поддержать инициативу Парижа по ядерному сдерживанию, сославшись на необходимость изучения деталей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу решения Финляндии присоединиться к французской концепции ядерного сдерживания в Европе, передает РИА «Новости».
«Я не совсем понимаю, что это за концепция, честно говоря, мне еще предстоит какие-то детали узнать, поэтому я воздержался бы от каких-либо комментариев», – сказал Песков.
Ранее министерство обороны Финляндии сообщило о присоединении республики к инициативе Франции. В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вступлении страны в период «продвинутого ядерного сдерживания».
В рамках этого подхода Париж планирует увеличить количество ядерных боеголовок, а европейские государства получат возможность участвовать в совместных учениях. По словам французского лидера, к доктрине присоединятся восемь европейских стран, включая Британию, Германию и Польшу.
В августе глава МИД Финляндии Элина Валтонен поддержала обсуждение расширения французского «ядерного зонтика» на всю Европу.
В июне западные СМИ сообщили о возможном участии Хельсинки в этой программе.
В марте глава МИД России Сергей Лавров с иронией прокомментировал планы по созданию европейского ядерного сдерживания.