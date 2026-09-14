Кремль отказался комментировать решение Финляндии о ядерном сдерживании

Песков воздержался от комментариев по решению Финляндии о ядерном сдерживании

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу решения Финляндии присоединиться к французской концепции ядерного сдерживания в Европе, передает РИА «Новости».

«Я не совсем понимаю, что это за концепция, честно говоря, мне еще предстоит какие-то детали узнать, поэтому я воздержался бы от каких-либо комментариев», – сказал Песков.

Ранее министерство обороны Финляндии сообщило о присоединении республики к инициативе Франции. В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вступлении страны в период «продвинутого ядерного сдерживания».

В рамках этого подхода Париж планирует увеличить количество ядерных боеголовок, а европейские государства получат возможность участвовать в совместных учениях. По словам французского лидера, к доктрине присоединятся восемь европейских стран, включая Британию, Германию и Польшу.

В августе глава МИД Финляндии Элина Валтонен поддержала обсуждение расширения французского «ядерного зонтика» на всю Европу.

В июне западные СМИ сообщили о возможном участии Хельсинки в этой программе.

В марте глава МИД России Сергей Лавров с иронией прокомментировал планы по созданию европейского ядерного сдерживания.