Саудовская Аравия открыла гигантское месторождение урана около Медины

В Саудовской Аравии обнаружили урановое месторождение объемом более 100 млн тонн

Tекст: Мария Иванова

Власти страны ведут активный поиск полезных ископаемых для выстраивания сбалансированной энергетики, передает ТАСС.

«Королевство продолжает работу по созданию комплексного национального энергетического баланса, включая атомную энергетику», – отметил министр во время выступления на 70-й Генеральной конференции МАГАТЭ.

Он пояснил, что диверсификация источников энергии стала необходимостью для поддержки экономического роста и обеспечения надежности поставок. Ведомство продолжает разведку урана, благодаря чему было найдено месторождение мощностью около 110 млн тонн руды.

Интеграция ядерной энергии в энергетический баланс государства стала крайне важной. Национальный проект Саудовской Аравии в области ядерной энергетики продвигается в строгом соответствии с планом использования имеющихся ресурсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле США и Саудовская Аравия подписали историческое соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.

Американский президент ранее одобрил создание саудовской инфраструктуры для обогащения урана.

В Кремле подтвердили право Эр-Рияда на развитие мирной ядерной энергетики.