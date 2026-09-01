Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине

ВС России поразили пограничный пункт и инфраструктуру порта в Одесской области

Tекст: Мария Иванова

Минувшей ночью Вооруженные силы России осуществили массированную атаку высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по украинским объектам, передает Минобороны.

Удары пришлись по военно-промышленному и топливно-энергетическому комплексам в Киеве и области, а также по логистической инфраструктуре в Одесском регионе.

В столице Украины разбиты заводы «Файер Пойнт» и «Аэробавовна», выпускающие детали для крылатых ракет и аэростаты для управления дронами.

Под огонь попало локомотивное депо Дарница, обслуживающее поезда с армейскими грузами.

В Киевской области уничтожены цех сборки безэкипажных катеров в Хотове и нефтебаза в Борисполе.

На территории Одесской области выведены из строя теплоэлектроцентраль, три электроподстанции и предприятие по производству беспилотников.

В одесском порту ликвидированы 16 хранилищ с западным вооружением и шесть топливных резервуаров, а в Черноморске – два военных склада.

Также поражены пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская армия также поразила киевское предприятие по производству дронов «Файер Пойнт».

Ранее массированный удар по Одесской области привел к повреждению объектов портовой и топливной инфраструктуры.