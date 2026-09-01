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Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине
ВС России поразили пограничный пункт и инфраструктуру порта в Одесской области
Российские военные нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях, включая порты Одессы и Черноморска.
Минувшей ночью Вооруженные силы России осуществили массированную атаку высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по украинским объектам, передает Минобороны.
Удары пришлись по военно-промышленному и топливно-энергетическому комплексам в Киеве и области, а также по логистической инфраструктуре в Одесском регионе.
В столице Украины разбиты заводы «Файер Пойнт» и «Аэробавовна», выпускающие детали для крылатых ракет и аэростаты для управления дронами.
Под огонь попало локомотивное депо Дарница, обслуживающее поезда с армейскими грузами.
В Киевской области уничтожены цех сборки безэкипажных катеров в Хотове и нефтебаза в Борисполе.
На территории Одесской области выведены из строя теплоэлектроцентраль, три электроподстанции и предприятие по производству беспилотников.
В одесском порту ликвидированы 16 хранилищ с западным вооружением и шесть топливных резервуаров, а в Черноморске – два военных склада.
Также поражены пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская армия также поразила киевское предприятие по производству дронов «Файер Пойнт».
Ранее массированный удар по Одесской области привел к повреждению объектов портовой и топливной инфраструктуры.