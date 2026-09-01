В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.27 комментариев
Захарова: Выступление Путина на ВЭФ отразит актуальную повестку
Предстоящая речь президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет посвящена самым важным и насущным вопросам современности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова подчеркнула значимость предстоящего выступления, передает РИА «Новости». По ее словам, речь главы государства станет центральным политическим событием мероприятия.
«Политически, конечно, центральное – это выступление президента России. Очевидно, оно будет отражать самую актуальную повестку», – отметила Мария Захарова в беседе с журналистами.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам одиннадцатого Восточного экономического форума.
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