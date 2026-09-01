В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.27 комментариев
Путин заявил о готовности Казани принять Всемирные игры кочевников в 2028 году
Президент России Владимир Путин предложил провести следующие Всемирные игры кочевников в 2028 году в Казани, пригласив к участию все заинтересованные государства.
Российская Федерация намерена организовать крупное спортивное мероприятие через два года, передает РИА «Новости». Об этом стало известно во время заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
«Наша страна готова провести следующие такие игры в 2028 году в Казани в России. Будем рады видеть команды из заинтересованных государств», – подчеркнул глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России посетил церемонию открытия шестых Всемирных игр кочевников в Бишкеке.
Местные школьники подарили российскому лидеру талисман соревнований в виде плюшевого снежного барса.
В феврале 2024 года глава государства дал старт международному турниру «Игры будущего» в Казани.