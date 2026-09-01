Путин заявил о готовности Казани принять Всемирные игры кочевников в 2028 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Российская Федерация намерена организовать крупное спортивное мероприятие через два года, передает РИА «Новости». Об этом стало известно во время заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

«Наша страна готова провести следующие такие игры в 2028 году в Казани в России. Будем рады видеть команды из заинтересованных государств», – подчеркнул глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России посетил церемонию открытия шестых Всемирных игр кочевников в Бишкеке.

Местные школьники подарили российскому лидеру талисман соревнований в виде плюшевого снежного барса.

В феврале 2024 года глава государства дал старт международному турниру «Игры будущего» в Казани.