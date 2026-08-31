В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.6 комментариев
Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке
Путин встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке
Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Бишкеке.
Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите ШОС, передает РИА «Новости». В состав представительной российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и ряд других высокопоставленных чиновников.
Текущая встреча на полях саммита стала вторым очным контактом глав двух государств в этом году. Предыдущие переговоры состоялись во время официального визита российского лидера в Пекин.
Напомним, Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее рассказал о запланированных двусторонних переговорах главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином.
Предыдущая очная встреча политиков состоялась в мае текущего года в Пекине.