Песков сообщил о прагматичном и уважительном разговоре Путина с Пашиняном

Tекст: Вера Басилая

Предстоящая беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдет в конструктивном ключе, передает РИА «Новости». Встреча лидеров двух стран состоится во вторник на полях саммита ШОС в Бишкеке.

«Путин всегда прагматично, уважительно говорит со своими собеседниками. Так же будет и с господином Пашиняном. Все-таки это глава исполнительной власти, нашей соседней, нашей братской Армении», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва осознает выгоду, которую Ереван получает от двустороннего сотрудничества. По его словам, несмотря на возможные иные взгляды армянского премьера на будущее страны, окончательное решение остается за народом Армении.

Ранее Песков заявил, что Путин и Пашинян обсудят в Бишкеке референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС.

В конце прошлого месяца Путин и Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана.

В ходе этой беседы политики не называли точные сроки проведения референдума о вступлении Армении в Евросоюз.