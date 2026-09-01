В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Путин, Си Цзиньпин и Моди кратко пообщались «на ногах»
Путин, Си Цзиньпин и Моди кратко пообщались на саммите ШОС
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди кратко пообщались «на ногах».
Разговор лидеров трех государств прошел перед стартом заседания совета глав стран – участниц ШОС, передает РИА «Новости».
Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите. До этого он уже провел двусторонние встречи с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.
В текущем году Киргизия выступает председателем Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятия в рамках саммита и формата ШОС+ планируют посетить представители 17 государств и шести международных организаций.