Путин провел краткую встречу с премьером Пакистана в Бишкеке

Путин и премьер Пакистана Шариф кратко побеседовали на саммите ШОС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин провел короткую встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». Беседа состоялась перед началом заседания глав государств – участников ШОС.

После церемонии совместного фотографирования пакистанский премьер подошел к российскому лидеру. Затем политики вместе направились в зал заседаний конгресс-центра «Ырыс Ордо». Накануне Владимир Путин прибыл в Киргизию для участия в мероприятиях организации.

В текущем году Киргизия выступает председателем ШОС и принимает саммит на своей территории. Ожидается, что мероприятия в форматах ШОС и ШОС+ посетят делегации из 17 государств, а также представители шести международных организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский лидер прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

Утром 1 сентября президент приехал в конгресс-центр «Ырыс Ордо» на заседание Совета глав государств ШОС.