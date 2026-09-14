СК: Охотник в Якутии случайно застрелил товарища из ружья

Tекст: Валерия Городецкая

Трагедия произошла ночью 13 сентября 2026 года в 25 километрах от села Даркылах Мегино-Кангаласского района, сообщается в канале ведомства в Max. По информации регионального управления Следственного комитета, 40-летний охотник произвел случайный выстрел из нарезного ружья «Тигр».

«Выстрел попал в другого мужчину, 37 лет, который от полученного огнестрельного ранения скончался на месте происшествия», – сообщили в СК. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы. Это уже второй подобный случай в регионе за последнее время: неделей ранее в Намском районе другой охотник также получил смертельное ранение из-за неосторожного обращения с оружием.

В ноябре прошлого года следователи завершили расследование дела о случайном убийстве бизнесмена на охоте в Хакасии.

Месяцем ранее под Новосибирском один из охотников смертельно ранил главу Ленинского района города из карабина.

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