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В столкновении авторефрижератора и автобуса в Карелии пострадали семь человек
В Пряжинском районе Карелии грузовик протаранил стоявший на светофоре микроавтобус, в результате чего пострадали семь человек, включая четверых детей, сообщила Госавтоинспекция республики.
Авария произошла днем 14 сентября на 353-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», сообщает Госавтоинспекция Карелии в соцсети «ВКонтакте». В зоне проведения дорожных работ грузовик-рефрижератор врезался в микроавтобус, который остановился на запрещающий сигнал светофора.
«В результате происшествия пострадали семь человек: водитель и пассажиры микроавтобуса, среди них четверо детей», – заявили в ведомстве.
Сейчас на месте инцидента работают сотрудники дорожной полиции. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины столкновения транспортных средств.
На днях в Архангельской области микроавтобус столкнулся с лесовозом и легковым автомобилем.
В мае на Ставрополье грузовик врезался в стоящие у светофора машины.
В прошлом году в Карелии после аварии с участием микроавтобуса и грузовика врачи госпитализировали восемь человек.