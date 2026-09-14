Vatican News: Папа Римский Лев XIV отменил сокращение зарплат кардиналов

Tекст: Валерия Городецкая

В частности, отменяется сокращение зарплат кардиналов и сотрудников, занимающих руководящие посты в Римской курии, сообщает Vatican News, передает ТАСС.

Ранее зарплата кардиналов была сокращена на 10%, а доходы других работников Ватикана уменьшились на 8%. Самые низкие зарплаты данная мера не затрагивала. По данным источников ТАСС, доход кардинала, включая расходы на помощников и прочие траты, составляет около 5 тыс. евро.

Лев XIV начал постепенно отменять ограничения с 2025 года. После анализа, проведенного по поручению Папы секретариатом по экономическим вопросам, понтифик указал: «Критические меры, связанные с пандемией, преодолены».

Предыдущий понтифик Франциск вел скромный образ жизни и принимал различные нормы экономии, включая потолок стоимости подарков сотрудникам курии до 40 евро. Нынешний глава католической церкви решил жить в обновленных апостольских апартаментах и возобновил поездки в летнюю резиденцию Кастель-Гандольфо.

Напомним, папа римский Франциск скончался в апреле прошлого года на 89-м году жизни.

Пост понтифика под именем Лев XIV занял американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.

В мае текущего года новый глава Римско-католической церкви осудил колоссальное увеличение военных расходов во всем мире.