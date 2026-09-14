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    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

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    14 сентября 2026, 19:40 • Новости дня

    Польша решила ужесточить использование воздушного пространства на востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Варшава планирует ввести новые строгие ограничения на полеты гражданской авиации над восточными регионами государства, сообщил генерал дивизии Иринеуш Новак.

    Вооруженные силы республики готовятся существенно сократить доступную для полетов зону вблизи восточных границ, рассказал Новак, передает РИА «Новости». Сейчас там действует временный режим ограничения движения от земли до высоты трех километров. Эти меры пока не затрагивают транзитные высотные пассажирские рейсы.

    Власти рассматривают возможность введения дополнительных запретов. «Это не последнее ограничение в воздушном пространстве. Идет работа... чтобы исключить из использования большую часть воздушного пространства. Эти меры будут более жесткими», – подчеркнул Новак.

    Генерал признал вероятное недовольство представителей гражданской авиации подобными шагами. По его словам, военным приходится делать сложный выбор между развлекательными или коммерческими рейсами и безопасностью тысяч жителей Люблинского и Подкарпатского воеводств.

    Напомним, польские военные ограничили воздушное движение на востоке страны для работы систем противовоздушной обороны.

    Ранее начальник оперативного командования вооруженных сил республики Мачей Клиш опроверг информацию о предоставлении неба для действий против России.

    В прошлом году Польское агентство воздушного транспорта ввело полный запрет на полеты гражданских беспилотников вдоль границы с Белоруссией и Украиной.

    13 сентября 2026, 06:50 • Новости дня
    Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС

    WSJ: Карни намерен сделать Канаду «ассоциированным членом» ЕС

    Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС
    @ Kyle Duggan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне краха торговых переговоров с США премьер-министр Канады делает ставку на масштабный, и рискованный, разворот в сторону Европы, узнала WSJ.

    После того как Канада и США вступили в самую серьезную двустороннюю торговую войну в современной истории обеих стран, защищенные линии связи высших европейских лидеров ожили: из-за океана звонил Марк Карни и продвигал идею вывода отношений Канады с ЕС на качественно новый уровень», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Это был смелый ход, призванный перестроить экономические связи внутри западного альянса, отмечает газета.

    В течение нескольких месяцев премьер-министр Канады вел конфиденциальные переговоры практически со всеми ключевыми европейскими лидерами: от Франции и Италии до Германии и стран Скандинавии. Даже с некоторыми менее известными представителями королевских семей континента.

    Карни обсуждал с ними, как теснее интегрировать Канаду и ее 41-миллионное население в европейский клуб ЕС, объединяющий 27 государств. По данным издания, Карни пытается сделать Канаду «ассоциированным членом» ЕС и ему в этом не отказывают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запрете на импорт части канадских товаров и о новых пошлинах. Президент США призвал запретить канадской Bombardier продавать самолеты в стране.

    Евросоюз и Канада объединяются для противодействия влиянию США и Китая.

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    14 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Оппозиционный левый блок вырвался вперед на выборах в Швеции

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам предварительного подсчета бюллетеней коалиция оппозиционных сил обходит правящий правый альянс с перевесом в один мандат, указывают данные государственной избирательной комиссии Швеции.

    Избирательная комиссия страны обработала 5,2 млн бюллетеней после завершения голосования в воскресенье, передает РИА «Новости». Левоцентристская коалиция может занять 175 кресел в парламенте, тогда как правые претендуют на 174 мандата.

    Победившее объединение получит право сформировать новое правительство.

    В состав оппозиционного блока входят Социал-демократическая рабочая партия под руководством бывшего премьера Магдалены Андерссон, а также центристы, зеленые и левые.

    Им противостоит альянс Умеренной коалиционной партии премьера Ульфа Кристерссона, либералов, христианских демократов и правопопулистов.

    Партия «Шведские демократы» в случае успеха правых может впервые войти в кабинет министров.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев отмечал, что выборы в Швеции не изменят позицию страны по отношению к России, так как там нет политических сил, выступающих за нормализацию отношений с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian сообщила о возможных шансах ультраправой партии «Шведские демократы» впервые войти в правительство страны. Рекордные 3,6 млн шведов досрочно проголосовали на парламентских выборах.Правящая партия Швеции

    предложила объединить ПВО Прибалтики и севера Европы.


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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    11 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Глава Минфина Франции предрек стране затяжной топливный кризис

    Лескюр: Топливный кризис во Франции завершится нескоро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость бензина и дизеля во Франции останется на высоком уровне в течение длительного периода, сообщил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

    «Весной к политической, внутренней неопределенности добавилось масштабное геополитическое потрясение – кризис вокруг Ормузского пролива. Он привел к повышению цен на энергоносители для наших граждан, предприятий, а также для домохозяйств. Этот кризис далек от завершения, мы это видим по сегодняшним цифрам», – приводит РИА «Новости» слова Лескюра.

    Он также уточнил, что к утру пятницы стоимость одного литра дизельного топлива достигла 2,3 евро, а бензина – 2,1 евро. Ранее издание Liberation отмечало, что средняя цена наиболее популярного в стране бензина SP95-E10 побила рекорды с конца февраля.

    Весной Ролан Лескюр призвал Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов из-за подозрений в ценовых злоупотреблениях.

    Позже генеральный директор французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил об угрозе энергетического дефицита в стране.

    Из-за подорожания горючего большинство французов отказались от дальних поездок на майские праздники.

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    12 сентября 2026, 16:19 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал причины возмущения Путиным на Западе

    Такер Карлсон объяснил возмущение Запада действиями Путина по изгнанию олигархов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политика президента России Владимира Путина по изгнанию олигархов и поддержке традиционного христианства вызвала резкое недовольство на Западе, считает американский журналист Такер Карлсон.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что политика Владимира Путина по борьбе с олигархией и поддержке православия спровоцировала Запад на объявление войны России, пишет RT.

    «Первое – это изгнание олигархов. Получение контроля... Как вы знаете, Советский Союз распадается в 1991-м. Немедленно происходит захват контроля над государственными отраслями десятком людей в целях собственного обогащения. Они становятся сильнее государства. 26 лет назад приходит Путин - и говорит: «Нет, это не демократия. Это не страна, обладающая суверенитетом». И многих из них он прогоняет. Именно эти люди с тех самых пор финансировали PR-кампанию против Путина», – сказал журналист.

    Карлсон добавил, что поддержка традиционного христианства в России также стала вызовом для западных элит, которые видят в вере угрозу своим тоталитарным целям.

    «Потому что нет ничего, что элиты на Западе (особенно в Соединённых Штатах) ненавидели бы сильнее и что бы больше им угрожало, чем традиционное христианство. Почему? А потому что человек, конечно, будет больше верен Богу, чем государству. Так что по определению это угроза тоталитарным целям лидеров», - резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    До этого Госдума решила обратиться в Конгресс США из-за слов американца о подготовке покушения на российского лидера. Ранее президент России Владимир Путин дал большое интервью Такеру Карлсону.

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    14 сентября 2026, 15:36 • Новости дня
    Минобороны Польши заявило об обнаружении БПЛА у пляжа на Балтике

    Tекст: Дарья Григоренко

    В акватории Балтийского моря неподалеку от польского населенного пункта Русиново военнослужащие обнаружили и извлекли из воды неопознанный беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «В районе пляжа в населенном пункте Русиново под Ярославцем военные обнаружили и подняли из Балтийского моря дрон», – сообщил министр. При этом он предположил, что найденный аппарат может иметь российское происхождение, передает ТАСС.

    Косиняк-Камыш отметил, что это мог быть военный беспилотник, однако не привел никаких доказательств в поддержку своей версии. В настоящее время польские специалисты изучают находку для установления ее точной принадлежности и назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    В Минобороны России заявили об отсутствии планов поражать объекты на польской территории.

    Позже польская полиция сообщила об обнаружении похожего на дрон объекта в лесной зоне.

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    14 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    В Британии назвали жутким предупреждение Медведева в адрес Литвы

    Daily Express: Медведев сделал Вильнюсу жуткое предупреждение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал литовским властям пугающее предупреждение, пишет британская газета Daily Express.

    Медведев предупредил Литву о возможных последствиях изменения ее безъядерного статуса, пишет Daily Express. Издание отмечает, что политик сделал «жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», передает РИА «Новости».

    «Медведев сделал жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», – говорится в публикации.

    Напомним, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о взятии территории республики под прицел российского ядерного оружия.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о риске полного уничтожения этого прибалтийского государства при прямом вооруженном столкновении с Москвой.

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    14 сентября 2026, 05:03 • Новости дня
    Антироссийские санкции привели к закрытию завода Rebir в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Латвийский производитель электроинструментов Rebir с 60-летней историей прекращает существование из-за санкций против России и Белоруссии, которые лишили предприятие ключевых рынков сбыта.

    Акционеры латвийского завода Rebir приняли решение о ликвидации компании из-за потери основных рынков сбыта на фоне санкций, передает Sputnik Латвия.

    Предприятие работало без убытков и задолженностей, однако владельцы не увидели перспектив для дальнейшего развития.

    «Мы искали альтернативные экспортные пути через Турцию и Казахстан, но у нас не получилось. Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить этот рынок, но там требуются очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить», – рассказал председатель правления Николай Симорев.

    В последние годы производство было перенесено в Китай, а в Резекне оставались лишь магазин и склад с персоналом чуть более десяти человек.

    Ликвидатор компании Янис Спилве отметил, что выживание обеспечивалось распродажей запасов, но средств на развитие не было. До конца года имущество выставят на аукцион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство немецкого Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в ФРГ. Заводы Прибалтики умирают без российского рынка. Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик.

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    12 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков раскрыл отношение стран БРИКС к ошибкам европейских властей

    Песков заявил о понимании странами БРИКС ошибок европейских стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многие страны БРИКС понимают ошибки европейских лидеров и взгляды Москвы на ситуацию в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил близость мировоззрения многих государств БРИКС к российской позиции и осознание ими просчетов руководства стран Европы, передает ТАСС.

    «Совершенно не обязательно разделяют. Очень много стран, которые близки к этому мировоззрению», – ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов Первого канала о позиции государств БРИКС.

    Он добавил, что просчеты европейских государств вынуждают их искать альтернативные пути развития. Эти негативные последствия носят очевидный характер и легко измеряются конкретными экономическими показателями, включая рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитрий Песков назвал фатальной ошибкой отказ европейских стран от дешевых российских энергоресурсов. Представитель Кремля также отметил наличие у государств БРИКС общего мировоззрения по вопросам международного сотрудничества.

    Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме объединения в Нью-Дели предложения по созданию независимой финансовой системы.

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    11 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова

    Euronews: Франция поддержала предложение Словакии снять санкции с Усманова

    Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова
    @ usmanov53/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Франция поддержала инициативу Словакии по исключению российского предпринимателя Алишера Усманова из европейских санкционных списков, что вызвало недовольство среди других стран Евросоюза, сообщил телеканал Euronews.

    «Правительство Франции присоединилось к Словакии в попытках добиться исключения российско-узбекского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка», – говорится в сообщении Euronews.

    Подобный шаг французских властей вызвал сильное раздражение у европейских партнеров, отмечает телеканал. Дипломаты считают, что в основе такого решения лежат экономические мотивы, и большинство государств ЕС не разделяют позицию Парижа.

    Ранее Словакия уже вызывала недовольство коллег по Евросоюзу, создавая препятствия при продлении санкций в марте. Теперь позиция Франции может дополнительно осложнить процесс продления ограничений, который требует единогласного одобрения всех стран.

    Париж называет снятие санкций с Алишера Усманова политическим компромиссом со Словакией, чтобы избежать блокировки решений со стороны Братиславы. Страны Евросоюза должны согласовать продление санкций до 15 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Германии запретил люксембургскому медиахолдингу называть Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar.

    Ранее Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против бизнесмена по подозрению в отмывании денег.

    До этого Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Михаила Фридмана и Петра Авена об отмене персональных ограничений.

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    13 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Канады Марк Карни начал переговоры о присоединении к европейскому кредиту для Киева на сумму 90 млрд евро на фоне торговых споров с Вашингтоном.

    «По словам людей, информированных по этому вопросу, обе стороны надеются договориться о том, какой объем канадского вклада будет выделен Украине в виде кредита в размере 90 млрд евро под руководством Брюсселя до саммита ЕС в Монреале в конце октября», – пишет Financial Times.

    На этой неделе Марк Карни посетит Страсбург для встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а затем отправится в Ливерпуль к британскому премьеру Энди Бернему.

    Сближение с Европой продиктовано желанием Оттавы снизить зависимость от США после провала недавних торговых переговоров. Канадский премьер отмечал, что международный порядок придется выстраивать заново с опорой на Европу.

    Ранее Оттава уже выделила на военную помощь Киеву на 4,7 млрд долларов, а также подписала с Владимиром Зеленским соглашение о вековом партнерстве.

    Теперь Канада пытается договориться с Брюсселем о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и цифровой торговли. Однако европейские дипломаты призывают реалистично оценивать перспективы сближения, поскольку США остаются главным экономическим партнером Оттавы.

    Как  писала газета ВЗГЛЯД, Канада и Украина согласовали поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО на сумму 350 млн долларов через американский механизм Jumpstart. Обе страны также подписали соглашение о совместном производстве оборонной продукции в Киеве.

    Оттава и Киев скрепили дронами «100-летний» союз.

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    12 сентября 2026, 16:09 • Новости дня
    Песков заявил о возвращении Европы к «холодной войне» с Россией

    Песков заявил о почти полной заморозке отношений Европы с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возвращении отношений с Европой к состоянию «холодной войны» из-за их заморозки.

    По словам Пескова, Европа свела взаимодействие с Москвой практически к нулю, что приблизило континент к условиям холодной войны, передает RT.

    «Они практически заморозили наши отношения до нуля. Это логично? Нет. Это полезно для европейских стран? Нет. Это хорошо для всего континента?.. Нет. Напротив, это привело к множеству нестабильности и конфликтов», – сказал пресс-секретарь президента.

    По его словам, вместо мирного решения проблем дипломатическим путем страны погружаются в конфронтацию.

    Песков сообщил об отсутствии предпосылок для нормализации диалога с западными странами.

    Месяцем ранее представитель Кремля назвал новые антироссийские санкции причиной серьезного раскола внутри Евросоюза.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

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    14 сентября 2026, 09:23 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о кампании Европы по дискредитации выборов

    Пискарев: СМИ Европы ведут кампанию по дискредитации выборов в России

    Tекст: Вера Басилая

    СМИ из более чем десяти европейских стран начали скоординированную кампанию по дискредитации предстоящих выборов в Государственную думу России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о скоординированной медийной атаке.

    «В западном медиапространстве наблюдается скоординированная кампания по дискредитации думских выборов. В формировании негативного фона синхронно участвуют СМИ из более чем десяти недружественных стран Европы, тиражирующие однотипные ложные тезисы», – заявил Пискарев.

    Политик пояснил в Telegram-канале комиссии, что подобные информационные вбросы направлены на подготовку зарубежной аудитории к заранее спланированному отказу признать итоги голосования. В качестве предлога будут использованы мнимые массовые нарушения.

    Материалы о якобы нелегитимности предстоящих выборов планируется использовать в Брюсселе для обоснования новых санкций против России. Эта тема уже вошла в доклад генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе и активно обсуждается на площадке Европарламента.

    Служба внешней разведки сообщила о подготовке европейскими странами масштабного плана срыва предстоящего голосования.

    Председатель профильной комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о незаконном сборе западными спецслужбами персональных данных россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал реализацию компетентными органами всех необходимых защитных мер против иностранного вмешательства.

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    13 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    Дмитриев указал на последствия глобализма и экономической иррациональности ЕС

    Дмитриев указал на последствия экономической иррациональности ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Стоимость газа в Европе, рост которой может продолжиться, стала итогом экономической иррациональности ЕС и глобалистской идеологии, считает спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Высокая цена провалов глобалистской идеологии и ее глубокая экономическая иррациональность», – написал он в соцсети Х, добавив смайл с указывающим вниз пальцем.

    Палец указывает на прикрепленное к посту видео с президентом России Владимиром Путиным, который на саммите БРИКС-2026 объяснил ошибки глобалистов.

    «Сколько раз мы говорили о необходимости сохранения сложившихся между нами отношений в энергетике. Мы же поставляли газ в Европу по 150 долларов, ну по 180 долларов за 1 тыс. кубов. Это дорого, нам говорили, надо перейти на рыночное ценообразование. А что это значит? Наши цены были привязаны к нефти и нефтепродуктам, которые образуются рыночным путем. Нет, цены должны формироваться на бирже. А мы им говорили, у нас не рыночный товар, не классический рыночный товар, ничего не получится. Только цены вырастут. Ну и вот, пожалуйста, 1 тыс. долларов или евро. А будет, может быть, еще выше», – рассказывает российский президент.

    Он пояснил, что биржевые цены формируют не производственники, а биржевики, которые не думают о техническом состоянии хранилищ в странах, о физических объемах, они думают о выгоде и прибыли сегодня.

    Они думают, как бы поднять цену на газ, который вчера закупался дешевле, а это приведет к тому, что газ будет стоить не только 1 тыс. долларов, но и 1,5 тыс. долларов, подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в европейских подземных хранилищах к началу сентября оказались на самом низком уровне с 2011 года. Нидерланды снизили целевой уровень запасов газа на зиму. Газпром предупредил о критической уязвимости газового рынка Европы.

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    12 сентября 2026, 23:24 • Новости дня
    Датская драма получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

    Драма «Женщина неизвестна» победила на Венецианском кинофестивале

    Датская драма получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале
    @ Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Датская драма «Женщина неизвестна» режиссера Май эль-Туки завоевала главную награду завершившегося Венецианского кинофестиваля, а лучшим режиссером стал иноагент Илья Хржановский.

    Главную награду прошедшего в Венеции кинофестиваля завоевала лента Май эль-Туки, передает РИА «Новости».

    Драма рассказывает о молодой датчанке после Второй мировой войны, чье прошлое угрожает ее новому браку. Получая приз, постановщица посвятила его дочери со словами: «сострадание, единство и мужество». Она также упомянула проблему гендерного неравенства в кино.

    Исполнительница главной роли Матильде Арсель получила «Кубок Вольпи» как лучшая актриса.

    Большой приз (Гран-при) жюри достался корейской драме «Возможная любовь» Ли Чхан Дона. Признанный в России иноагентом режиссер Илья Хржановский удостоен «Серебряного льва» за фильм «Дау».

    Джон Малкович стал обладателем «Кубка Вольпи» за мужскую роль в картине «Дикая лошадь». Специальный приз жюри вручили документальному фильму Naza израильских журналистов о войне в Газе.

    Ранее почетных «Золотых львов» за карьерные достижения получили Джордж Клуни и Эллен Берстин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Джим Джармуш получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале за фильм «Отец, мать, сестра, брат». Годом ранее высшую награду киносмотра получил испанский режиссер Педро Альмодовар за фильм «Комната по соседству».

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    11 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    Изготовителей миллиона фальшивых евро задержали в Румынии

    Pro TV: В Румынии задержали изготовителей миллиона фальшивых евро

    Tекст: Денис Тельманов

    В Румынии правоохранители накрыли подпольную фабрику, где трое злоумышленников напечатали фальшивых банкнот на сумму более миллиона евро, сообщил телеканал Pro TV.

    Прокуратура Румынии обвинила трех человек в производстве фальшивых евробанкнот на сумму свыше миллиона, передает РИА «Новости». По данным следствия, подпольной фабрикой руководили двое румын и один итальянец.

    «Прокуратура по расследованию организованной преступности и террористических преступлений предъявила обвинения трем лицам, которые руководили подпольной фабрикой по производству фальшивых евро в уезде Сучава», – сообщил телеканал Pro TV. Злоумышленники планировали сбыть более миллиона фальшивых евро на рынках Румынии и Болгарии.

    Для печати банкнот преступники использовали высокопроизводительное оборудование и специальную бумагу.

    В основном они подделывали купюры номиналом 50, 100 и 200 евро. Правоохранители задержали подозреваемых с поличным, сейчас они находятся под стражей в ожидании суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Стамбула изъяла более трех миллионов поддельных евро.

    В августе текущего года российские оперативники задержали восемь подозреваемых в хищении банковских средств с помощью сувенирных купюр.

    Весной Банк России зафиксировал исторический минимум выявления фальшивых денежных знаков.

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