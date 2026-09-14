Объем торгов валютой на российском рынке обновил годовой максимум

ЦБ: Объем валютных торгов в России в августе вырос до 16,6 трлн рублей

Tекст: Денис Тельманов

Объем торгов иностранными деньгами на российском рынке в августе вырос на 3,75% по сравнению с июлем, достигнув 16,6 трлн рублей, передает РИА «Новости». В Банке России отметили, что этот показатель превысил среднее значение за предыдущие 12 месяцев, которое составляло 13,4 трлн рублей.

«Совокупный объем торгов валютного рынка спот вырос с 16,0 триллиона рублей в июле до 16,6 триллиона в августе, что выше среднего объема за предыдущие 12 месяцев (13,4 триллиона рублей)», – уточняется в обзоре регулятора.

Среднедневной показатель также продемонстрировал рост, увеличившись с 696 млрд до 791 млрд рублей.

При этом чистые покупки валюты со стороны физических лиц снизились на 23,87%, составив 74 млрд рублей. В аналогичный период прошлого года этот показатель находился на уровне 89,2 млрд рублей, а в 2024 году достигал 132 млрд. В целом с начала года граждане приобрели валюту на 597 млрд рублей.

Чистые продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями сократились на 15,3%, до 18,8 млрд долларов. Снижение связано с выплатой долгов рядом экспортеров.

Совокупный спрос со стороны таких компаний вырос на 7,4%, достигнув 1,1 трлн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты зафиксировали наибольшее ослабление российской валюты в августе.

В середине прошлого месяца внебиржевой курс доллара временно превысил отметку в 85 рублей.

Министерство финансов России объявило о приобретении валюты и золота на фоне нефтяных сверхдоходов.