Юбилейный концерт Долиной в Петербурге отменили

Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Петербурге отменили

Tекст: Валерия Городецкая

Именно на этой площадке должно было пройти мероприятие, передает ТАСС. «Лариса Долина. Юбилей в кругу друзей – отмена концерта. Уважаемые зрители, возврат билетов осуществляется по месту приобретения», – говорится в сообщении на сайте концертного зала.

Изначально выступление Долиной планировалось на февраль, однако в январе стало известно о его переносе на ноябрь. Директор певицы Сергей Пудовкин тогда объяснял это изменениями в гастрольном графике артистки. Ожидалось, что на юбилейном вечере вместе с ней выступят известные музыканты и коллеги по эстраде.

Напомним, организаторы перенесли петербургское выступление артистки на 15 ноября.

Ранее представители площадок отложили концерты певицы в Обнинске и Брянске.

В начале года из-за низких продаж билетов сорвался юбилейный вечер Ларисы Долиной в Москве.