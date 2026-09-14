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Юбилейный концерт Долиной в Петербурге отменили
Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Петербурге отменили
Юбилейное выступление Ларисы Долиной в Петербурге, ранее перенесенное с февраля на ноябрь, отменили, сообщила пресс-служба БКЗ «Октябрьский».
Именно на этой площадке должно было пройти мероприятие, передает ТАСС. «Лариса Долина. Юбилей в кругу друзей – отмена концерта. Уважаемые зрители, возврат билетов осуществляется по месту приобретения», – говорится в сообщении на сайте концертного зала.
Изначально выступление Долиной планировалось на февраль, однако в январе стало известно о его переносе на ноябрь. Директор певицы Сергей Пудовкин тогда объяснял это изменениями в гастрольном графике артистки. Ожидалось, что на юбилейном вечере вместе с ней выступят известные музыканты и коллеги по эстраде.
Напомним, организаторы перенесли петербургское выступление артистки на 15 ноября.
Ранее представители площадок отложили концерты певицы в Обнинске и Брянске.
В начале года из-за низких продаж билетов сорвался юбилейный вечер Ларисы Долиной в Москве.