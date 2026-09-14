14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.71 комментарий
МВД объявило в розыск предпринимателя Михаила Лифшица
Российские правоохранительные органы инициировали поиски бывшего руководителя компании «Ротек» Михаила Лифшица.
Уголовное дело стало причиной включения предпринимателя в специальную базу ведомства, передает РИА «Новости». Точная статья, по которой ведется преследование, в официальной карточке не раскрывается.
«Лифшиц Михаил... Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в материалах правоохранителей.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила о возможной причастности бизнесмена к незаконному присвоению средств. Будучи председателем совета директоров АО «Ротек», входящего в группу «Ренова», он мог организовать хищение более 84,6 млн рублей. Следствие полагает, что деньги выводились под видом оплаты фиктивных работ и услуг.
В сентябре МВД России внесло бывшего главу Минкомсвязи Николая Никифорова в базу розыска.
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