Умер девятикратный обладатель премии «Эмми» дизайнер Боб Маки

Tекст: Валерия Городецкая

Информацию о его кончине подтвердили на официальной странице дизайнера в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной на территории России), передает РИА «Новости». «С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня скончался господин Боб Маки», – говорится в опубликованном заявлении.

Причины смерти знаменитого модельера на данный момент не раскрываются.

За свою долгую карьеру Боб Маки девять раз удостаивался престижной телевизионной премии «Эмми». Кроме того, талантливый художник трижды номинировался на кинопремию «Оскар» за выдающиеся достижения в создании костюмов.

В сентябре прошлого года знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года.

В ноябре личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло ушел из жизни после непродолжительной болезни.

В августе этого года в Петербурге умер известный художник Николай Марков.