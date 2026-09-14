14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.71 комментарий
Умер девятикратный обладатель премии «Эмми» дизайнер Боб Маки
Известный американский дизайнер и художник по костюмам Боб Маки ушел из жизни в возрасте 87 лет.
Информацию о его кончине подтвердили на официальной странице дизайнера в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной на территории России), передает РИА «Новости». «С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня скончался господин Боб Маки», – говорится в опубликованном заявлении.
Причины смерти знаменитого модельера на данный момент не раскрываются.
За свою долгую карьеру Боб Маки девять раз удостаивался престижной телевизионной премии «Эмми». Кроме того, талантливый художник трижды номинировался на кинопремию «Оскар» за выдающиеся достижения в создании костюмов.
В сентябре прошлого года знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года.
В ноябре личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло ушел из жизни после непродолжительной болезни.
В августе этого года в Петербурге умер известный художник Николай Марков.
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