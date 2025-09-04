Умер итальянский модельер Джорджо Армани

Tекст: Дарья Григоренко

Сообщение о его смерти появилось в официальном аккаунте Repubblica в Х (бывший Twitter, заблокирован в России), где говорится: «Джорджо Армани умер», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в последние месяцы состояние здоровья Армани ухудшилось. Армани был известен как «король итальянской моды» и оставался одним из самых влиятельных дизайнеров в индустрии, пишет ТАСС.

Основанный в 1975 году модный дом Giorgio Armani долгое время сохранял независимость и не входил в крупные международные холдинги.

В апреле прошлого года из жизни ушел известный итальянский модельер Роберто Кавалли.

Напомним, 85-летний модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в реанимации в одной из больниц Московской области.