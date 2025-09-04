Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.2 комментария
Умер итальянский модельер Джорджо Армани
Знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, сообщили СМИ.
Сообщение о его смерти появилось в официальном аккаунте Repubblica в Х (бывший Twitter, заблокирован в России), где говорится: «Джорджо Армани умер», передает РИА «Новости».
Отмечается, что в последние месяцы состояние здоровья Армани ухудшилось. Армани был известен как «король итальянской моды» и оставался одним из самых влиятельных дизайнеров в индустрии, пишет ТАСС.
Основанный в 1975 году модный дом Giorgio Armani долгое время сохранял независимость и не входил в крупные международные холдинги.
В апреле прошлого года из жизни ушел известный итальянский модельер Роберто Кавалли.
Напомним, 85-летний модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в реанимации в одной из больниц Московской области.