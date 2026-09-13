Глава МИД Польши призвал НАТО активизировать учения вблизи границ России

Сикорский призвал НАТО активизировать учения вблизи границ России

Tекст: Катерина Туманова

Сикорский заявил, что Польша внимательно следит за Калининградской областью, и подчеркнул, что там «практически нет войск», передают «Вести» со ссылкой на украинское издание «Европейская правда».

«Я предлагаю, чтобы мы проводили настолько агрессивные учения на нашей стороне, чтобы он (президент России Владимир Путин) не был уверен в том, что именно мы сделаем. И чтобы из-за этого ему пришлось перебросить часть сил из Украины», – заявил Сикорский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Сикорский призывал обсудить уничтожение российских ракет над Украиной. Директор СВР Сергей Нарышкин сообщил об усилении военных позиций НАТО на границе с Калининградской областью. Путин в июле заявлял, что безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми способами.



