Завершилась третья фаза испытаний защищающей от туберкулеза вакцины

Завершена третья фаза испытаний защищающей от туберкулеза вакцины

Tекст: Катерина Туманова

Сейчас исследователи проводят статистическую обработку информации, собранной от нескольких тысяч пациентов.

«Туберкулезом, как известно, как и другими инфекционными заболеваниями, лучше не болеть, а вакцинироваться. В настоящее время в институте им. Н. Ф. Гамалеи закончена третья стадия клинических испытаний вакцины туберкулеза, которая предотвращает сам факт заражения», – рассказал Гинцбург ТАСС.

Ученый добавил, что полученные в ходе проверки результаты оказались весьма обнадеживающими. До регистрации любое лекарство проходит три этапа тестирования. На первой стадии безопасность оценивают от 20 до 80 здоровых добровольцев, на второй привлекают от 100 до 300 инфицированных.

В третьей фазе выборка расширяется до нескольких тысяч человек разного возраста и пола. Четвертая стадия проходит после вывода препарата на рынок для отслеживания долгосрочных эффектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России зафиксировали случаи заражения устойчивым к антибиотикам штаммом туберкулеза EurA1.1. Академик Онищенко заявлял, что новый штамм туберкулеза не грозит катастрофой. Гинцбург исключил риск эпидемии нового штамма туберкулеза в России.