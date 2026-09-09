Устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза выявили в России

Tекст: Катерина Туманова

Устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза EurA1.1, который изначально считался преимущественно белорусским, зафиксирован в России, передает журнал npj Antimicrobials and Resistance. Открыт он был в 2006 году.

Проведенный учеными анализ геномных вариантов выявил широко распространенную устойчивость штамма к ключевым антибиотикам первого и второго ряда, а также появление устойчивости к новым терапевтическим средствам, таким как бедаквилин и линезолид.

«Кроме того, были выявлены мутации в ключевых генах репарации ДНК, ранее связанных с гипермутабельным фенотипом, и, что вызывает беспокойство, эволюционный анализ выявил трансграничные геномные индикаторы родства между изолятами EurA1.1, собранными за пределами Беларуси, и другими странами Евразии, такими как Германия, Украина, Молдова, Россия и Грузия», – сказано в статье.

Ученые из Городского университета Дублина проанализировали распространение опасного возбудителя по миру. Оказалось, что кроме Белоруссии, источники штамма были выявлены в других геолокациях.

Помимо Белоруссии, возбудитель обнаружен в Германии (17,18%), на Украине (16,77%), в Грузии (11,67%), России (6,42%) и Молдавии (4,06%). Кроме того, следы штамма обнаружены в США, Иране, Австралии, Ботсване.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России снизилась смертность от рака, туберкулеза и ВИЧ. Министр Мурашко заявил о рекордном снижении заболеваемости туберкулезом. Кальян назвали рассадником туберкулеза.