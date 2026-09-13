Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.3 комментария
Школьникам увеличили время на военную подготовку до 68 часов
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил об увеличении времени на начальную военную подготовку в школах для учеников старших классов.
«Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины», то есть за четыре учебных года это 68 часов», – сказал глава ведомства РИА «Новости».
Уроки распределят равномерно: 34 часа отведут для восьмых и девятых классов, столько же времени предназначено для десятых и 11-х классов. Ранее на военную подготовку выделяли 20% времени от общего курса.
С 1 сентября предмет разделили на два обязательных модуля. Школьники отдельно изучают безопасность жизнедеятельности и проходят начальную военную подготовку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов в июне рассказывал о цели военной подготовки в школах.
Кабмин сообщил о создании собственной общеобразовательной школы Минобороны. Правительство постановило воссоздать Военный инженерно-технический университет.