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Актера Писаренко внесли в базу «Миротворца» за поддержку российских солдат
Актера Писаренко внесли в базу «Миротворца»
Российский комедийный актер Сергей Писаренко попал в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец» из-за переезда в Россию и записи видео в поддержку российских военных.
Персональные данные Писаренко были опубликованы на сайте в субботу, передает РИА «Новости». Запрещенный в России экстремистский сайт «Миротворец» обвиняет его в поддержке России и якобы покушении на территориальную целостность Украины.
Поводом для внесения актера в базу стало то, что он в 2022 году переехал с Украины в Россию и продолжил актерскую карьеру в стране после четырех лет жизни на Украине, а также записал официальное видео поддержки для российских солдат.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинского исполнителя Потапа и певицу Настю Каменских внесли в базу «Миротворца». Лидер группы The Hatters Музыченко признан угрозой нацбезопасности Украины.