Актера Писаренко внесли в базу «Миротворца» за поддержку российских солдат

Актера Писаренко внесли в базу «Миротворца»

Tекст: Катерина Туманова

Персональные данные Писаренко были опубликованы на сайте в субботу, передает РИА «Новости». Запрещенный в России экстремистский сайт «Миротворец» обвиняет его в поддержке России и якобы покушении на территориальную целостность Украины.

Поводом для внесения актера в базу стало то, что он в 2022 году переехал с Украины в Россию и продолжил актерскую карьеру в стране после четырех лет жизни на Украине, а также записал официальное видео поддержки для российских солдат.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинского исполнителя Потапа и певицу Настю Каменских внесли в базу «Миротворца». Лидер группы The Hatters Музыченко признан угрозой нацбезопасности Украины.



