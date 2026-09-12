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    18 комментариев
    12 сентября 2026, 20:05 • Новости дня

    Лидеров БРИКС угостили десертом с золотом на гала-ужине в Нью-Дели

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди устроил гала-ужин для участников саммита БРИКС, в меню были включены вегетарианские деликатесы и пудинг с сусальным золотом.

    Участникам торжественного мероприятия в Нью-Дели подали изысканные вегетарианские блюда традиционной индийской кухни, передает РИА «Новости». В качестве закусок гостям предложили рулет из нутовой муки с горчицей, кокосом и листьями карри под мангово-йогуртовой заправкой, а также грибные кебабы с мятными жемчужинами на хлебе ширмал.

    Основное меню включало мягкий сыр панир в соусе из томатов и лука-шалота, гималайские сморчки со спаржей, шафраном, изюмом и миндалем. Кроме того, подавали морковь и зеленую фасоль с южноиндийскими специями и кокосом, бульон из бобовых, рис басмати с просом и различные виды национального хлеба.

    На десерт участники саммита попробовали сезонные фрукты со взбитыми сливками и хрустящей сладостью джалеби. Главным украшением сладкого стола стал пхирни – традиционный молочно-рисовый пудинг с шелковицей, декорированный сусальным золотом.

    Саммит БРИКС проходит в столице Индии 12–13 сентября, в нем участвует президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин побывал на торжественном приеме от имени индийского премьер-министра Нарендры Моди.

    Местные кондитеры специально к приезду российского лидера подготовили угощение в виде шоколадных матрешек.


    12 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    @ Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счет включения в его состав государств Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС. По его словам, растущее влияние новых центров силы должно находить отражение в ключевых международных институтах.

    Президент России Владимир Путин на саммите в Нью-Дели заявил об огромном технологическом потенциале стран БРИКС и необходимости расширения Совета безопасности ООН за счет включения стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный, интеллектуальный и технологический потенциал. Вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают», – сказал Владимир Путин.

    Он добавил, что партнерство стран-участниц БРИКС всегда основывается на принципах равноправия, добрососедства и уважения взаимных интересов. Путин также напомнил, что БРИКС выступает самым крупным мировым объединением на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите ШОС российский лидер предложил реформировать Совбез ООН за счет стран Глобального Юга.

    Накануне в рамках саммита БРИКС в Индии глава государства провел встречу с руководителем Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Ранее Минфин России оценил потенциал технологического развития государств объединения в 406 млрд долларов ежегодно.

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    12 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Индию

    Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Индию на саммит БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС и проведения двусторонних переговоров с индийским руководством.

    Председатель КНР прибыл в столицу Индии на саммит БРИКС, передает ТАСС. Самолет китайского лидера приземлился на базе военно-воздушных сил Палам. Кадры прибытия показал телеканал NDTV.

    Программа визита, опубликованная индийским дипломатическим ведомством, включает участие в заседании глав государств БРИКС. После этого запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Отношения между двумя странами начали улучшаться после визита Моди в Китай в прошлом году на саммит ШОС. Тогда лидеры обсудили укрепление связей, что привело к возобновлению прямых авиарейсов и трансграничной торговли.

    Напряженность между Пекином и Нью-Дели возникла в мае 2020 года из-за противостояния военных в Восточном Ладакхе. Впоследствии стороны провели серию переговоров и начали отвод войск из спорных приграничных зон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Китая сообщило о визите Си Цзиньпина в Нью-Дели по приглашению Нарендры Моди.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    11 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    БРИКС становится площадкой для формирования нового справедливого и демократического миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита объединения в Индии.

    «Сегодня мы с вами встречаемся на площадке БРИКС, форума, в рамках которого формируются контуры нового, справедливого и демократического миропорядка», – заявил Путин на встрече с премьер-министром Малайзии, передает «Интерфакс».

    Отдельное внимание президент уделил участию Малайзии в работе объединения. В 2024 году страна получила статус государства-партнера БРИКС. Путин напомнил, что это произошло в период российского председательства.

    «Приветствуем подключение Малайзии к объединению в качестве государства-партнера, которое произошло при нашем председательстве в 2024 году», – отметил глава государства.

    На встрече Путин также дал высокую оценку двусторонним отношениям Москвы и Куала-Лумпура. «Мы высоко ценим высокий уровень и подлинно дружественный характер отношений между Россией и Малайзией», – заявил президент.

    По его словам, страны поддерживают интенсивные контакты по различным направлениям. Взаимодействие развивается по линии советов безопасности, парламентов, внешнеполитических и других государственных ведомств.

    Путин также напомнил о работе Совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Ее пятое заседание состоялось в августе в рамках Восточного экономического форума.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Индии.

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    12 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Государства БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита

    NDTV: Страны БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита в Нью-Дели

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны – члены БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита объединения, который проходит в Нью-Дели, сообщил телеканал NDTV cо ссылкой на источник в правительстве.

    Страны – участницы БРИКС успешно завершили работу над текстом итоговой декларации 18-го саммита объединения, передает ТАСС. Документ был полностью согласован шерпами еще до начала официального заседания глав государств и правительств.

    Ожидается, что готовая декларация будет официально представлена общественности сразу после окончания саммита. По предварительным данным, публикация документа состоится около 13:30 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил инициативу по созданию зерновой биржи объединения.

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    12 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    МИД Индии проигнорировал провокационный вопрос об Украине на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела ушел от ответа на провокационный вопрос шведского журналиста об Украине на брифинге БРИКС.

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела отказался отвечать на вопрос шведского журналиста об Украине после заседания лидеров БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Представитель Swedish Radio поинтересовался, пытались ли участники саммита «убедить Россию прекратить конфликт».

    В ответ на это Далела подчеркнул, что объединение выступает за урегулирование конфликтов посредством диалога и дипломатии. «Я не хотел бы вдаваться в отдельные вопросы, конкретные геополитические проблемы, которые стоят перед нами», – заявил дипломат.

    Он также добавил, что позиция БРИКС отражена в Нью-Делийской декларации. Документ включает положения о соблюдении международного права, мирном разрешении споров и ключевом значении Устава ООН. Далела отметил, что блок четко обозначил приоритет диалога для преодоления напряженности.

    Ранее участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию. При этом упоминание Украины в документе отсутствует.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о текущей ситуации на Украине.

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    11 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин сфотографировался с поджидавшим его в отеле индийским бизнесменом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин сделал совместное фото с индийским предпринимателем, который дождался его после завершения переговоров в Нью-Дели.

    Путин сфотографировался с индийским бизнесменом, который ожидал его в гостинице, где проходили переговоры, передает РИА «Новости». Кадры неожиданной встречи опубликовал журналист Александр Юнашев.

    Предприниматель обратился к главе государства в тот момент, когда тот выходил после очередных переговоров на полях саммита БРИКС. «День добрый», – ответил Путин и согласился сделать совместное фото.

    Позднее выяснилось, что индийский бизнесмен ранее участвовал в деловом форуме БРИКС, где выступал президент России.

    В беседе с журналистом предприниматель отметил, что на мероприятии российского лидера приветствовали громче, чем премьер-министра Индии Нарендру Моди, и это, по его мнению, о многом говорит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники делового форума БРИКС в Нью-Дели бурными овациями встретили выступление президента России.

    Перед началом пленарного заседания Владимир Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса.

    После завершения двусторонних переговоров российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди поехали на мероприятие в одном автомобиле.

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    11 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Путин встретился с главой Нового банка развития Роуссефф

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите БРИКС в Индии состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф, сообщают информационные агентства.

    Президент напомнил, что стороны недавно виделись в Москве и обсуждали работу банка, передает РИА «Новости».

    «Банк действует энергично, он вносит свой существенный вклад в развитие организации. По основным ключевым направлениям расширяет, расширяет свою деятельность. Мы очень рады, что такой инструмент создан был в свое время», – сказал Путин.

    Он отметил, что Россия выступает за расширение числа участников банка, а также за увеличение программ и охват большего количества секторов экономики в странах БРИКС. Путин также напомнил о предложениях Москвы по созданию новых платформ, включая инвестиционную электронную платформу, которая позволила бы расширить возможности банка.

    По словам президента, такие инициативы должны сделать инструменты банка более универсальными и помочь его акционерам добиваться лучших результатов. Он выразил уверенность, что встреча с Роуссефф в Нью-Дели пойдет на пользу дальнейшему сотрудничеству.

    Роуссефф назвала честью встречу с президентом России, отметив, что участие России в НБР важно для укрепления Глобального Юга и БРИКС. Она также заявила, что Россия всегда играла решающую роль в НБР.

    Руссефф заявила, что найден путь для устранения несправедливости со стороны кредитной организации в отношении России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России встретился с Роуссефф в Кремле.

    На форуме в Нью-Дели глава государства также заявил, что страны БРИКС обеспечили почти половину роста мировой экономики.

    Путин отметил, что БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка.

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    11 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин встретился с премьер-министром Малайзии на саммите БРИКС

    Путин встретился с премьер-министром Малайзии Ибрагимом на саммите БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Индии.

    В рамках 18-го саммита БРИКС в Индии состоялась отдельная встреча российского лидера с главой малайзийского правительства Ибрагимом, передает РИА «Новости».

    Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул высокую интенсивность диалога между лидерами двух стран. Контакты приобрели регулярный характер, их предыдущая личная встреча прошла в июне на юбилейном саммите Россия-АСЕАН в Казани.

    Кроме того, премьер-министр Малайзии посещал Россию с официальным визитом в мае прошлого года. Также лидеры встречались в сентябре 2024 года на площадке Восточного экономического форума.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал двусторонние переговоры российского лидера на полях саммита БРИКС в Индии.

    В июне Владимир Путин провел неформальную встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на юбилейном саммите Россия – АСЕАН в Казани.

    Глава государства отметил рост товарооборота между двумя странами по итогам прошлого года на 12,9%.

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    12 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии подвижек по зерновой бирже БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал отсутствие прогресса в обсуждении инициативы по созданию единой зерновой биржи стран БРИКС.

    По словам Пескова, процесс создания единой зерновой биржи в рамках БРИКС пока не получил развития, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов о возможных изменениях в этом направлении, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Нет».

    Дополнительные детали о причинах отсутствия прогресса или возможных сроках возобновления обсуждения инициативы не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году президент России Владимир Путин предложил создать зерновую биржу БРИКС.

    Открытие этой площадки поможет сформировать справедливые индикаторы стоимости зерна на международной арене.

    Ранее Путин поддержал соответствующую инициативу представителей агропромышленного комплекса.

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    11 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин заявил о хорошем темпе роста товарооборота с Малайзией

    Путин: Товарооборот России и Малайзии вырос на 12,9% по итогам 2025 года

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом высоко оценил увеличение товарооборота двух стран на 12,9% по итогам 2025 года.

    Встреча лидеров двух стран состоялась на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Мероприятия саммита проходят с 11 по 13 сентября.

    «По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Хороший темп», – сказал глава государства.

    Помимо экономики, Москва придает большое значение развитию контактов с Куала-Лумпуром в сферах образования, науки, технологий и туризма. Президент добавил, что текущая беседа дает возможность обсудить приоритетные вопросы сотрудничества по всем этим направлениям.

    Помощник президента Юрий Ушаков накануне анонсировал переговоры российского лидера с премьером Малайзии на полях саммита БРИКС в Индии.

    Предыдущая личная встреча политиков состоялась в июне на юбилейном саммите Россия-АСЕАН в Казани.

    В мае Владимир Путин обсудил в Москве поступательное развитие двусторонних отношений с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

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    12 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков раскрыл отношение стран БРИКС к ошибкам европейских властей

    Песков заявил о понимании странами БРИКС ошибок европейских стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многие страны БРИКС понимают ошибки европейских лидеров и взгляды Москвы на ситуацию в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил близость мировоззрения многих государств БРИКС к российской позиции и осознание ими просчетов руководства стран Европы, передает ТАСС.

    «Совершенно не обязательно разделяют. Очень много стран, которые близки к этому мировоззрению», – ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов Первого канала о позиции государств БРИКС.

    Он добавил, что просчеты европейских государств вынуждают их искать альтернативные пути развития. Эти негативные последствия носят очевидный характер и легко измеряются конкретными экономическими показателями, включая рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитрий Песков назвал фатальной ошибкой отказ европейских стран от дешевых российских энергоресурсов. Представитель Кремля также отметил наличие у государств БРИКС общего мировоззрения по вопросам международного сотрудничества.

    Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме объединения в Нью-Дели предложения по созданию независимой финансовой системы.

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    12 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Лидеры стран БРИКС потребовали отменить международные санкции против Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран БРИКС выразили серьезную обеспокоенность из-за действующих финансовых и торговых ограничений в отношении Кубы.

    Лидеры стран БРИКС приняли соответствующую декларацию в рамках проходящего в Нью-Дели саммита, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается необходимость снятия односторонней блокады с Кубы.
    «Мы вновь заявляем о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер в отношении Кубы в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/80/4», – отмечается в тексте.

    Межгосударственное объединение БРИКС было основано в 2006 году. В текущем году председательство в организации осуществляет Индия, а сама встреча на высшем уровне проходит 12 и 13 сентября.

    Государства БРИКС приняли совместную декларацию с требованием отменить односторонние экономические санкции.

    Ранее министры иностранных дел стран объединения выступили за снятие введенных против Кубы ограничений.

    Власти Китая призвали Вашингтон немедленно прекратить блокаду острова.

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    11 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Эксперт: БРИКС прямо сейчас делает мир многополярным

    Политолог Мартынов: БРИКС предлагает миру привлекательный образ будущего

    Эксперт: БРИКС прямо сейчас делает мир многополярным
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    БРИКС стал одним из центров формирующегося многополярного мира. Объединение представляет половину населения планеты и производит 40% мирового ВВП. Попытка санкционного давления на Россию ускорила создание независимых финансовых и торговых механизмов в рамках БРИКС. В этих условиях Западу предстоит принять новую реальность и встроиться в нее, сказали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В пятницу президент России Владимир Путин участвовал в заседании делового форума БРИКС в Нью-Дели.

    «Деловой форум БРИКС и участие в нем Владимира Путина – не просто очередное международное мероприятие. Это наглядная демонстрация того, как на наших глазах формируется новая система международных отношений», – считает политолог Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, БРИКС, ШОС и другие подобные площадки – воплощение формулы, которую Россия и ее президент артикулируют уже давно: безопасное суверенное развитие. «Три слова – безопасность, суверенитет, развитие – емко описывают суть подхода: равноправный и равноуважительный диалог с опорой на собственные интересы и уважение интересов других», – продолжил аналитик.

    Он также напомнил, что на сегодняшний день БРИКС – это половина населения Земли, половина мировых ресурсов и прироста мировой экономики. «Это не блок, а сообщество единомышленников, и таких стран становится все больше», – подчеркнул эксперт .

    В то же время западные политики, застрявшие в блоковом мышлении прошлого века, все еще пытаются рассматривать БРИКС как новый блок. «Однако объединение не направлено против кого-то. Наоборот, оно выступает за справедливое мироустройство, свободную торговлю и открытые технологии без диктата», – пояснил собеседник.

    Попытки Запада затормозить эти процессы через санкции, конфликты и разрыв привычных цепочек дают обратный эффект. Мартынов подчеркивает: «Чем больше Запад давит, тем быстрее развиваются альтернативные системы расчетов, логистики и торговли. Показательный пример – история с Visa и Mastercard: пока они работали, никто не задумывался об их происхождении. Как только их отключили, Россия внедрила собственную систему «Мир». Этот процесс идет глобально: если что-то не работает, на его место приходит то, что работает».

    Более того, по словам эксперта, мир становится многополярным не «рано или поздно», а прямо сейчас. «Это не вопрос выбора – это историческая неизбежность. Запад может либо смириться и найти свое законное место в новой системе, либо продолжать цепляться за прошлое, ускоряя собственный упадок. БРИКС – не просто альтернатива, это реальность, в которой нам предстоит жить. И России в этой реальности нужно четко защищать свои интересы, предлагать миру привлекательный образ будущего и выходить на рынки с высокотехнологичной продукцией», – полагает эксперт.

    «Мир тянется за сильными лидерами, которые предлагают привлекательный образ будущего. Сейчас велик запрос на будущую модель мироустройства. Битва разворачивается в трех плоскостях: мировоззренческой, геоэкономической и технологической», – добавил доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, кто предложит более справедливую модель, за тем и пойдут. «Владимир Путин – один из самых опытных политиков среди мировых лидеров, а Россия под беспрецедентными санкциями демонстрирует накопленный рост ВВП за несколько лет, что делает ее модель особенно убедительной», – продолжает спикер.

    Он отмечает: предлагаемая Москвой философия – справедливое мироустройство, равные права, взаимное уважение, отказ от хищнического колониализма – глубоко созвучна Индии, где проходил саммит, и всему БРИКС.

    В пятницу президент России Владимир Путин выступил на заседании делового форума БРИКС в Нью-Дели. Глава государства назвал общей задачей «реализовать потенциал БРИКС на благо наших стран и наших народов». «Мы не хотим себя никак ограничивать, замыкаться в себе и на национальном, и на корпоративном, и даже на общем уровне нашего партнерства. Мы вообще не против кого-то строим свою работу, мы за нас, за наши интересы, но готовы к сотрудничеству со всеми нашими партнерами», – сказал Путин.

    Президент привел статистику за последние пять лет – «более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС, тогда как вклад «большой семерки» «составил всего 29%». «Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения, а «семерка» дала только 18%», – добавил Путин.

    По словам президента, общими усилиями органов власти, бизнеса, экспертных кругов БРИКС формирует новую устойчивую платформу глобального роста: «Очень важно, что ее ключевые элементы, правила работы компаний и организаций не навязываются извне, не навязываются нам так называемым золотым миллиардом – так, как и мы никому ничего не навязываем». Путин подчеркнул, что правила, по которым действует БРИКС, «ставят во главу угла национальные интересы государств, интересы наших народов».

    Глава государства напомнил также, что в отношении России введено более 30 тыс. санкций – «это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых».

    «В сложнейших условиях Россия действовала с уверенностью в своих силах с опорой на возможности отечественного бизнеса, науки, технологий, на образование, на наши инженерные школы, на наших людей – на граждан России, и добилась позитивных результатов. Мы укрепили национальный суверенитет и развиваем связи с надежными, предсказуемыми партнёрами. Всего за четыре года география нашей внешней торговли кардинально изменилась», – сказал Путин.

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    12 сентября 2026, 17:02 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Моди совместно развивать БРИКС

    Си Цзиньпин сообщил о планах развивать БРИКС вместе с Индией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил намерение укреплять глобальную стабильность и способствовать устойчивому росту объединения.

    Пекин рассчитывает на сотрудничество с Нью-Дели для поддержания устойчивого развития БРИКС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях 18-го саммита объединения, передает ТАСС.

    «В условиях нестабильной ситуации Китай и Индия, выступающие в качестве стран с самым многочисленным населением в мире, должны совместными усилиями содействовать высококачественному развитию БРИКС», – подчеркнул китайский лидер.

    Глава КНР также добавил, что объединение усилий двух стран способно придать мощный импульс обеспечению международной безопасности. По его словам, совместная работа принесет больше положительной энергии для глобального прогресса.

    Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговая политика США подтолкнула Индию и Китай к постепенному восстановлению двусторонних отношений. В субботу участники саммита БРИКС единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.

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    12 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Моди призвал срочно провести реформу Совета Безопасности ООН

    Моди призвал немедленно реформировать Совет Безопасности ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал незамедлительно провести реформу Совета Безопасности ООН, установив для изменений конкретные сроки и результаты.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл заседание глав государств и правительств стран БРИКС. В ходе своего выступления политик обратил внимание на необходимость срочных изменений в структуре главных международных организаций, передает ТАСС.

    «Я хотел бы подчеркнуть, что реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя откладывать. Переговоры по этому вопросу должны быть привязаны к конкретным срокам и четким результатам. Аналогичным образом право голоса, руководящие посты и приоритеты политики в финансовых институтах должны соответствовать современным экономическим реалиям», – сказал индийский премьер.

    Политик также отметил важность влияния развивающихся стран на мировую экономику. По его словам, государства, обеспечивающие глобальный экономический рост, должны играть соответствующую роль в формировании системы международного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал реформировать глобальные многосторонние институты.

    Ранее Россия и Индия выступили с совместным обращением о необходимости глубокой реформы Совета Безопасности. Позже глава российского МИД Сергей Лавров поддержал справедливые требования африканских стран об увеличении своего присутствия в этой организации.

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